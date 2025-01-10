"Kazanması zor bir savaş": Hayvanlardan insanlara geçen ölümcül hastalıklarda tehdit artıyor
ABD'de çiftlik hayvanları ve kümes hayvanlarına yayıldıktan sonra ilk insan ölümüne neden olan kuş gribi salgını, tehlike çanlarını çaldı. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar geçmişte olduğu gibi gelecekte de pandemilere yol açma potansiyeline sahip. İnsan nüfusunun yayılması ve artan küresel sıcaklıklara bağlı hayvan davranışlarındaki değişimler nedeniyle bulaşma riski artıyor.
Tayland'ın Khao Yai ulusal parkında bir kamyonetin kasasında yatan uyuşturulmuş makak, bir sonraki pandemi için potansiyel bir gözcü.
Taylandlı veterinerler, insanlara bulaşabilecek, bilinen ve yeni patojenlere karşı taranmak üzere anestezi altındaki hayvandan kan ve sürüntü örnekleri alıyor.
Financal Times’ta yer alan habere göre Bangkok'ta saha viroloğu olarak çalışan Supaporn Wacharapluesadee, daha sonra analiz edeceği örnekleri incelerken, “Yaban hayatıyla uğraşıyor olsak da işimiz insanlar için. Kazanması zor bir savaş bu ama hastalıkların bir adım önünde olmayı umuyoruz" dedi.