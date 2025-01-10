"Kazanması zor bir savaş": Hayvanlardan insanlara geçen ölümcül hastalıklarda tehdit artıyor

KUŞ GRİBİYLE BELİRGİNLEŞTİ

Eğilimli primat, bir sonraki pandemiye neden olabilecek henüz bilinmeyen bir patojen olan “Hastalık X” için kekeleyen küresel avın küçük bir parçası. Bu mikrobun bir zoonoz ya da hayvanlardan insanlara geçebilen bir hastalık olma ihtimali yüksek.

Ölümcül tehlikeler, bu hafta ülke çapında çiftlik hayvanları ve kümes hayvanlarına yayıldıktan sonra ilk insan ölümüne neden olan ABD kuş gribi salgını ile daha da belirginleşti.