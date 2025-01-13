Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp

OKUL, SIĞINAK, HASTANE FARK ETMİYOR

El Cezire’ye göre kuzey bölgesi artık büyük bir yıkım ve moloz yığınından oluşan bir “hayalet bölge” ancak bazı insanların ayrılmayı reddederek orada hayatta kalmayı başardı.

Haberde şu ifadelere yer verildi: “Gazze Şeridi'nin her yerinde Filistinlilerin sistematik olarak hedef alındığını görüyoruz. Nerede olduğunuz önemli değil; bir okulda, bir sığınakta, derme çatma bir kampta ya da hatta bir hastanede olmanız fark etmiyor.”

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc mülteci kampının da aralarında bulunduğu diğer bölgeler de her gün birçok kez aralıksız saldırılara maruz kalıyor.

İsrail ordusu dün, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampının kuzey kesimindeki konut bloklarında yaşayan insanları hedef alan bir başka zorunlu tahliye emri yayınladı. Kamp sakinlerine bölgeyi terk etmemeleri halinde öldürülme riskiyle karşı karşıya kalacakları söylendi.