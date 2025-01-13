Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp

Gazze'de çıkmaza giren ateşkes için olası bir arabuluculuk anlaşması görüşmeleri sürerken İsrail'in acımasız saldırıları yoğunlaşıyor. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı kuşatma nedeniyle 5 bin kişi öldü ya da kayboldu. Filistinli yetkililere göre bu “etnik temizlik, yerinden etme ve yıkımın en korkunç şekli.” (Haber: Derya Doğan)

Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp - 1

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi, özellikle kuzey bölgesini yoğun bombardıman altında tutuyor.

Hayalet bölge olarak tanımlanan Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması nedeniyle 5 bin kişi öldü ya da kayboldu.

Bir sağlık yetkilisi dün El Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail'in ekim ayı başında başlattığı kuzeydeki askeri operasyon sonucunda 9 bin 500 Filistinlinin daha yaralandığını söyledi.

Gazze Hükümet Medya Ofisi dün yaptığı açıklamada İsrail kuşatmasını, savaşın harap ettiği bölgede yüz binlerce kişiyi etkileyen “etnik temizlik, yerinden etme ve yıkımın en korkunç şekli” olarak tanımladı.

DÜNYA HABERLERİ

Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp - 2

OKUL, SIĞINAK, HASTANE FARK ETMİYOR

El Cezire’ye göre kuzey bölgesi artık büyük bir yıkım ve moloz yığınından oluşan bir “hayalet bölge” ancak bazı insanların ayrılmayı reddederek orada hayatta kalmayı başardı.

Haberde şu ifadelere yer verildi: “Gazze Şeridi'nin her yerinde Filistinlilerin sistematik olarak hedef alındığını görüyoruz. Nerede olduğunuz önemli değil; bir okulda, bir sığınakta, derme çatma bir kampta ya da hatta bir hastanede olmanız fark etmiyor.”

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc mülteci kampının da aralarında bulunduğu diğer bölgeler de her gün birçok kez aralıksız saldırılara maruz kalıyor.

İsrail ordusu dün, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampının kuzey kesimindeki konut bloklarında yaşayan insanları hedef alan bir başka zorunlu tahliye emri yayınladı. Kamp sakinlerine bölgeyi terk etmemeleri halinde öldürülme riskiyle karşı karşıya kalacakları söylendi.

Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp - 3

KATAR'A YOLCULUK

Gazze Sivil Savunması dün yaptığı açıklamada İsrail ordusunun sadece son 5 gün içinde Gazze'de en az 70 çocuğu öldürdüğünü duyurdu.

İsrail'in saldırılarını arttırması, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun casusluk ve güvenlik teşkilatları Mossad ve Şin Bet'in başkanlarına, Gazze'de tutulan esirlerin ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin müzakereleri ilerletmek üzere diğer üst düzey temsilcilerle birlikte Katar'a gitme yetkisi verdiği sırada gerçekleşti.

Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp - 4

"BİTİŞ ÇİZGİSİ"Nİ GEÇMELERİ GEREKİYOR

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Netanyahu ile görüştüğünü, ABD'li yetkililerin Biden 20 Ocak'ta görevden ayrılmadan önce Gazze'deki esirler ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmaya çalıştıklarını açıkladı.

Açıklamada Biden'ın “Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve rehinelerin iadesi ile anlaşma kapsamında çatışmaların durması sayesinde insani yardımların artmasına duyulan ihtiyacı vurguladığı” belirtildi.

Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan da CNN International’a verdiği demeçte, tarafların bir anlaşmaya varmaya “çok ama çok yakın” olduklarını ancak hala bitiş çizgisini geçmeleri gerektiğini söyledi.

Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp - 5

NETANYAHU'NUN "DENGE" POLİTİKASI

Ancak İsrailli liderler, bir anlaşmaya varılsa bile savaşın sona ermeyeceğini ve Batı Şeria'yı, Suriye'nin büyük bölümünü ve Güney Lübnan'daki bölgeleri işgal etmeye devam ederken bile yerleşim bölgesinin askeri kontrolünü sürdüreceklerini vurguladı.

Cumartesi gecesi Tel Aviv'de İsrail hükümeti aleyhine ve anlaşma lehine düzenlenen bir başka büyük çaplı gösteriye rağmen, yönetimdeki aşırı sağcı bakanlar anlaşmaya karşı çıkmaya devam ediyor.

Netanyahu da aşırı sağcı kabine üyeleri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bir anlaşma durumunda koalisyonu terk ederek iktidarının istikrarını tehdit etmemelerini sağlamaya çalışıyor.

Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp - 6

KITLIK KOŞULLARINDA YAŞAM: ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Bu arada Gazze'deki insani durum da vehametini koruyor. İsrail ordusu, Gazze’ye yardımların çoğunun girişini engellemeye ve yardım konvoylarının silahlı yerleşimciler tarafından yağmalanmasına izin vermeye devam ediyor.

İsrail güçleri hastanelere saldırmayı ve tahliye emri vermeyi de sürdürürken binlerce aile Gazze'de kıtlık benzeri koşullar altında açıkta kalmaya ya da harap çadırlarda barınmaya zorlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, Gazze'deki 1,1 milyon çocuğun neredeyse tamamı, devam eden İsrail bombardımanı, tekrarlanan yerinden edilmeler ve kış soğuğunda feci yaşam koşulları nedeniyle ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor.

BM, Gazze'de 16’ncı ayına giren savaşın başlangıcından bu yana en az 19 bin Filistinli çocuğun yetim kaldığını tahmin ediyor.

Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp - 7

203 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Savaşın başlamasından bu yana, birçoğu yeni yılda olmak üzere, en az 203 gazeteci de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

Gazze Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in bugüne kadar en az 46 bin 565 Filistinliyi öldürdüğünü ve 109 bin 660'ını yaraladığını bildirdi.

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