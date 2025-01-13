Kâbus değil gerçek: Hayalet bölgede 5 bin kişi ölü ya da kayıp
Gazze'de çıkmaza giren ateşkes için olası bir arabuluculuk anlaşması görüşmeleri sürerken İsrail'in acımasız saldırıları yoğunlaşıyor. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı kuşatma nedeniyle 5 bin kişi öldü ya da kayboldu. Filistinli yetkililere göre bu “etnik temizlik, yerinden etme ve yıkımın en korkunç şekli.” (Haber: Derya Doğan)
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi, özellikle kuzey bölgesini yoğun bombardıman altında tutuyor.
Hayalet bölge olarak tanımlanan Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması nedeniyle 5 bin kişi öldü ya da kayboldu.
Bir sağlık yetkilisi dün El Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail'in ekim ayı başında başlattığı kuzeydeki askeri operasyon sonucunda 9 bin 500 Filistinlinin daha yaralandığını söyledi.
Gazze Hükümet Medya Ofisi dün yaptığı açıklamada İsrail kuşatmasını, savaşın harap ettiği bölgede yüz binlerce kişiyi etkileyen “etnik temizlik, yerinden etme ve yıkımın en korkunç şekli” olarak tanımladı.