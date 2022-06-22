Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi

"Bizim adamızı sahiplenmiş. Uluslararası hukuka göre bu bayrak suç. 'Bayrağı ya buradan kaldır ya da biz gereğini yaparız' demek gerekiyor. Burası çok ciddi bir konu. Egemenlik hakkıyla ilgili Lozan'ın hiçe sayılmasıyla ilgili bir husus var burada."