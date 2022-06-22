Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi

Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması görüntülendi. Adada helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ile gözetleme kuleleri bulunuyor. Adaya çizilen Yunan bayrağının iki yanına mevzilenen topçu bataryaları, yakından geçen tekne ve gemilerden de görülebiliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.06.2022 - 14:04 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 14:18

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 1

Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 2

Bunlardan biri olan ve İstanköy ile Kelemez arasında bulunan Keçi Adası, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne en yakın ada.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 3

Uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 4

Yunan medyasında geniş yer bulan bu ziyaret sırasında Miçotakis, sosyal medya hesabından, adaya çizilen Yunan bayrağını "Ege'nin mavisi bayrağın mavisiyle buluşuyor" notuyla paylaştı.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 5

ULUSLARARASI HUKUKUN İPTALİ

Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar görüntülendi.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 6

Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 7

Adada yapılaşmanın olduğu alanda, siper veya sığınağa benzeyen taş yapıların çevresinde kamuflajlı tek tip kıyafetli Yunan askerleri bulunuyor. Bazı askerlerin yapıların önünde dinlendiği görülürken, devriye atan ve nöbet tutan askerler de dikkati çekiyor.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 8

Uydu fotoğraflarında adanın arkasındaki sahil kısmında bir helikopter pistinin daha olduğu görülüyor. Bu alana inen yolun da demir çapraz bariyerlerle kapatılmış olması fotoğraflara yansıyor.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 9

AĞIR SİLAHLAR DA KONUŞLANDIRILDI

Uluslararası antlaşmalara göre, Onikiadalar'ın hukuki statüsü dışında bırakılan, yerleşime kapalı ve silahsız olması gereken Keçi Adası'na çizilen Yunan bayrağı da dikkati çekiyor. Bayrağın her iki yanında, üstleri kamufle edilen siperlerdeki topçu bataryaları rahatlıkla görülüyor.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 10

Özellikle İstanköy, Kelemez, İleriye ve Siros adaları güzergahında ilerleyenler, Keçi Adası'ndaki bu yapılaşma ve askeri hareketliliği görebiliyor. Adaya çizilen Yunan bayrağı ise bölgeden geçenlere adanın "Yunan toprağı olduğu" algısı yaratma çabası olarak değerlendiriliyor.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 11

İstanköy ve Kelemez istikametindeki kruvaziyerler ile balıkçı teknelerinden de görüntülenen adadaki uluslararası hukuka aykırı durumu uydu fotoğraflarıyla da tespit etmek mümkün.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 12

TÜRKİYE KARASULARINDA KALIYOR

Türkiye kara sularında kalan Keçi Adası, Turgutreis ve Gümüşlük açıklarındaki Tüllüce, Küçük Tüllüce, Sarıot ve Çatal adalarına da çok yakın konumda.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 13

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 3 Haziran'da İstanköy ve İstanbulya adalarında düzenlenen programlara katılmış, bu iki ada 1947 Paris Antlaşması'na aykırı şekilde silahlandırıldığı gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı. Miçotakis'in Keçi Adası'na da geçerek burada polis karakolu, sağlık ocağı ve sahil güvenlik ofisini ziyaret ettiği haberleri de Yunan basınında yer almıştı.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 14

Yunanistan'ın Keçi Adası'na asker yerleştirme girişiminin en az 10 yıllık geçmişi olduğu biliniyor.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 15

TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI TOKMAKOĞLU GÖRÜNTÜLERİ YORUMLADI

Terör ve güvenlik uzmanı, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, bölgeden çekilen görselleri yorumladı.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 16

Keçi Adası'nın ana karaya olan mesafesi nedeniyle Lozan Antlaşması'nın 12. maddesi gereği Türkiye'nin olduğunu belirten Tokmakoğlu, şunları söyledi:

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 17

"Bizim adamızı sahiplenmiş. Uluslararası hukuka göre bu bayrak suç. 'Bayrağı ya buradan kaldır ya da biz gereğini yaparız' demek gerekiyor. Burası çok ciddi bir konu. Egemenlik hakkıyla ilgili Lozan'ın hiçe sayılmasıyla ilgili bir husus var burada."

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 18

Tokmakoğlu, çiçeklerin de olmasının uzun süreden beri adada yaşamın devam ettiğinin göstergesi olduğuna işaret ederek, "Lozan'ı ve Türkiye'nin egemenlik haklarını, hukukunu hiçe sayan bir davranış, ciddi bir konu. Burada Türkiye artık her istediğini yapabilir ama Yunanistan'ın büyük bir provokasyon içinde olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 19
Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 20
Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 21
Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 22
Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi - 23

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