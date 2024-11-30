Keçiler ve köpekler depremi önceden tahmin edebilir mi? Bilim insanları yeni çalışmayı duyurdu
Bilim insanları; depremleri, volkanik patlamaları ve diğer doğa olaylarını önceden tahmin etme çabalarına köpek, keçi ve diğer çiftlik hayvanlarını da dahil ediyor. Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü'nden Martin Wikelski, “Yaklaşık altı uydudan oluşan bir filo fırlatmayı ve canlıların depremler gibi doğal olaylara nasıl tepki verdiğini ortaya çıkaracak küresel bir gözlem ağı kurmayı umuyoruz” dedi.
Etiketli hayvanların davranışlarının uzaydan izlenmesi, araştırmaları bir dizi doğa olayına dönüştürebilir.
Bilim insanları depremleri, volkanik patlamaları ve diğer doğa olaylarını önceden tahmin etme çabalarına alışılmadık kişileri de dahil ediyor.
Binlerce köpek, keçi ve diğer çiftlik hayvanlarının yanı sıra çok çeşitli yaban hayatını, hareketlerini uzaydan izleyecek çalışmalara kaydediyorlar.
Program kapamında memelilere, kuşlara ve böceklere takılan küçük vericiler kullanılıyor. Bu canlıların ayrıntılı hareketleri daha sonra, gelecek yıl fırlatılacak özel bir uydudan izlenecek.