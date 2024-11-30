Keçiler ve köpekler depremi önceden tahmin edebilir mi? Bilim insanları yeni çalışmayı duyurdu

TARİHTE ÖRNEKLERİ VAR

Benzer şekilde, araştırmacılar Roma'nın dışındaki Abruzzo dağlarında köpekleri, koyunları ve diğer çiftlik hayvanlarını izlediler ve onların da son 12 yılda bölgede meydana gelen sekiz büyük depremden yedisini öngörecek şekilde tepki verdiklerini buldu.

Depremler ya da patlamalar öncesinde hayvanların garip davrandıklarına dair hikâyeler yeni değil.

Yunan tarihçi Thucydides, MÖ 373 yılında meydana gelen bir depremden hemen önce sıçanların, köpeklerin, yılanların ve gelinciklerin Helice şehrini terk ettiğini iddia etTİ.

Yine, Çin'deki 1975 Haicheng depremi de yılan ve sıçanların yuvalarını terk etmelerinin ardından meydana geldi.