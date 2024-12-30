Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde!

BİRKAÇ KEDİYİ SAKLADILAR

Hayvanların refahını izleyen bir sivil toplum örgütü olan Aoşima Kedi Koruma Derneği üyesi Kiichi Takino'ya göre, programa karşı çıkan bir sakinin birkaç kediyi sakladığı bildirilirken, o zamandan beri hiçbir yavru kedi doğmadı.