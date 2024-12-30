Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde!

Kedi adası olarak bilinen Aoşima, ülkedeki nüfus krizinden payını aldı. Önceden adada 200'e yakın kedi yaşarken zaman içinde bu sayı 80 civarına düştü. Ada nüfusu da 10 yıl önce 80'e geriledi, 2017'de de sayı 13'e düştü. Günümüzdeyse Aoşima'da sadece 4 kişi yaşıyor. İnsan sayısı azalmaya devam ederken kedi nüfusunun artmasını önlemek için kısırlaştırma programları uygulanıyor. Kısırlaştırma programının başladığı 2018 yılından beri adada hiçbir yavru kedi doğmadı.

Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde! - 1

NÜFUS KRİZİ KEDİLERİ DE VURDU

Japonya'da kedi nüfusunun insandan fazla olması nedeniyle "kedi adası" diye de bilinen Aoşima, ülkedeki demografik krizden olumsuz etkilendi.

Aoşima'nın kedileriyle ünlü bir turizm merkezi olarak günleri sayılı.

DÜNYA HABERLERİ

Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde! - 2

KEDİLER YAŞLI VE HASTA

İngiliz yayın kuruluşu The Guardian'a göre önceden adada 200'e yakın kedi varken zaman içinde bu sayı 80 civarına düştü.

Ada sakini kedilerin hepsi 7 yaşın üzerinde, üçte biri de körlük ve solunum yolu gibi hastalıklardan muzdarip.

Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde! - 3

ADADA İNSAN DA KALMADI

Sardalya balıkçılığının artık yapılmaması ve büyük şehirlerde açılan iş imkanları nedeniyle ada nüfusu 10 yıl önce 80'e geriledi, 2017'de de sayı 13'e düştü. Günümüzdeyse Aoşima'da sadece 4 kişi yaşıyor.

Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde! - 4

BİRKAÇ KEDİYİ SAKLADILAR

Hayvanların refahını izleyen bir sivil toplum örgütü olan Aoşima Kedi Koruma Derneği üyesi Kiichi Takino'ya göre, programa karşı çıkan bir sakinin birkaç kediyi sakladığı bildirilirken, o zamandan beri hiçbir yavru kedi doğmadı.

Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde! - 5

"EN KÖTÜ SENARYOYU ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Adayı bir kedi bakım evine benzeten Takino, "En kötü senaryoyu engellemeye çalışıyoruz. İnsan sayısı azalmaya devam ederken kedi nüfusunun artmasına izin verilseydi, adadaki durum sonunda dayanılmaz hale gelirdi." diye konuştu.

Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde! - 6

JAPONYA'DA NÜFUS KRİZİ

Japonya'da son dönemde ciddi bir nüfus krizi yaşanıyor. İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın nisanda yayımladığı verilere göre, ülkenin nüfusu son 13 yıldır düşüşte.

Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde! - 7

65 yaş üstü nüfus 36 milyon 227 bine, 75 yaş üstü nüfus 20,08 milyona yükselirken, 0-14 yaş nüfussa 14 milyon 173 bine geriledi. Toplam nüfus 124 milyon 352 bin.

Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde! - 8

Tüm bunların yanında değişen koşullar nedeniyle Japon gençlerinin evlilik kurumuna karşı bakış açısı da değişmiş durumda.

Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde! - 9
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