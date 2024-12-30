Kedi Adası'nda kriz: Nüfusu tükenişin eşiğinde!
Kedi adası olarak bilinen Aoşima, ülkedeki nüfus krizinden payını aldı. Önceden adada 200'e yakın kedi yaşarken zaman içinde bu sayı 80 civarına düştü. Ada nüfusu da 10 yıl önce 80'e geriledi, 2017'de de sayı 13'e düştü. Günümüzdeyse Aoşima'da sadece 4 kişi yaşıyor. İnsan sayısı azalmaya devam ederken kedi nüfusunun artmasını önlemek için kısırlaştırma programları uygulanıyor. Kısırlaştırma programının başladığı 2018 yılından beri adada hiçbir yavru kedi doğmadı.
NÜFUS KRİZİ KEDİLERİ DE VURDU
Japonya'da kedi nüfusunun insandan fazla olması nedeniyle "kedi adası" diye de bilinen Aoşima, ülkedeki demografik krizden olumsuz etkilendi.
Aoşima'nın kedileriyle ünlü bir turizm merkezi olarak günleri sayılı.