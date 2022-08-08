Kedilerle ilgili eğlenceli gerçekler (8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü)

Kedilerin vücudu oldukça esnek. Çünkü onların omurgasındaki omurlar, insanlardan farklı olarak sert bağlar yerine kaslar tarafından bir arada tutuluyor. Böylece, kediler kolaylıkla atlayabiliyor, esneyebiliyor ve insanların giremeyeceği birçok poziyonda durabiliyor.