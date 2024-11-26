"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var

Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sokaklara döküldü. Kadınlar, yürüyüşlerde Filistin bayrakları da taşıdı. İspanya'daki yürüyüşe katılan Rosario Munoz, "Küçük ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha gidilecek uzun bir yol var. Öfkemizi göstermeli ve değişim talep etmeye devam etmeliyiz” dedi. (Haber: Derya Doğan)

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 1

Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü anmak için yürüdü.

DÜNYA HABERLERİ

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 2

Birçok Avrupa şehrinde eylemler düzenlenirken, Latin Amerika da bir kez daha kadınların sloganlarıyla inledi.

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 3

Mexico City'deki feminist örgütler, başkentin ikonik "Roundabout of the Women Who Fight" anıtından şehrin ana meydanı Zocalo'daki Ulusal Saray'a kadar yürüdü.

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 4

İspanya'daki yürüyüşe katılan Rosario Munoz, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Bu (yürüyüş) bu ülkede, bu kıtada her gün istismara uğrayan tüm kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için. Küçük ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha gidilecek uzun bir yol var. Öfkemizi göstermeli ve değişim talep etmeye devam etmeliyiz.” 

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 5

Kadınlar yürüyüşlerde, feminizmin sembolü haline gelen mor mendiller ve yasal, güvenli ve ücretsiz kürtaj çağrılarını temsil eden yeşil renkli aksesuarlar taktı.

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 6

Venezuela'nın Caracas kentinde de kalabalık kadın grupları sokaklarda sloganlar atarak ve ellerinde pankartlarla yürüdü.

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 7

Yürüyüşü düzenlenler eylemi, Dominik Cumhuriyeti'nde Rafael Leonidas Trujillo'nun diktatörlüğüne karşı kampanya yürüten Mirabal kız kardeşlere atfen “Kelebek Yürüyüşü” olarak adlandırdı.

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 8

Kendilerine kelebekler anlamına gelen “Las Mariposas” adını veren Mirabal kardeşler'in öldürüldüğü 25 Kasım 1960 kadınlar için bir dönüm noktası oldu.

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 9

Türkiye dahil tüm dünyada kadınlar, her yıl 25 Kasım'da sokaklara dökülerek erkek şiddetine meydan okuyor.

"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var - 10
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