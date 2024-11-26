"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var
Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sokaklara döküldü. Kadınlar, yürüyüşlerde Filistin bayrakları da taşıdı. İspanya'daki yürüyüşe katılan Rosario Munoz, "Küçük ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha gidilecek uzun bir yol var. Öfkemizi göstermeli ve değişim talep etmeye devam etmeliyiz” dedi. (Haber: Derya Doğan)
Dünyanın dört bir yanında kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü anmak için yürüdü.