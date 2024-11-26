"Kelebekler" meydan okudu: Daha gidilecek uzun bir yol var

İspanya'daki yürüyüşe katılan Rosario Munoz, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Bu (yürüyüş) bu ülkede, bu kıtada her gün istismara uğrayan tüm kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için. Küçük ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha gidilecek uzun bir yol var. Öfkemizi göstermeli ve değişim talep etmeye devam etmeliyiz.”