Kendi cenazesini planlıyordu: 8 organını feda ederek hayata tutundu!
Faye Louise isimli İngiliz kadın, nadir görülen bir kanser türü nedeniyle sekiz organını kaybetti. Teşhisin ardından kendi cenaze törenini planlamaya başlayan genç kadın, "tüm ameliyatların anası" olarak bilinen operasyondan sağ çıkmayı ve tamamen iyileşmeyi başardı. Tüm karın bölgesinde jöle yapısında bir tümör birikmesine neden olan kanser, Louise'i sekiz organından etti. Genç kadın ameliyat ve tedavinin ardından uçuş görevlisi olarak çalıştığı işine geri döndü.
KENDİ CENAZESİNİ PLANLIYORDU
Nadir görülen bir kanser türü, İngiliz bir kadının 8 organını birden kaybetmesine neden oldu.
Faye Louise isimli kadın, 2023 yılında doktorların apandisitinde tümör bulmasının ardından kendi cenaze törenini planlamaya başladı.