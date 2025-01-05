Kendi cenazesini planlıyordu: 8 organını feda ederek hayata tutundu!

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan genç kadın, 2023 baharında ağrılar yaşamaya başladığını anlattı.

İlk başta bunu adet sorunlarına bağladı ancak ultrasonda yumurtalık kist olduğu ortaya çıktı.

Ancak sorunları düzeltmek için yapılan bir ameliyattan sonra karın bölgesinde jöle benzeri bir maddenin birikmesine neden olan nadir bir tümörü olduğunu öğrendi.