Kendi cenazesini planlıyordu: 8 organını feda ederek hayata tutundu!

Faye Louise isimli İngiliz kadın, nadir görülen bir kanser türü nedeniyle sekiz organını kaybetti. Teşhisin ardından kendi cenaze törenini planlamaya başlayan genç kadın, "tüm ameliyatların anası" olarak bilinen operasyondan sağ çıkmayı ve tamamen iyileşmeyi başardı. Tüm karın bölgesinde jöle yapısında bir tümör birikmesine neden olan kanser, Louise'i sekiz organından etti. Genç kadın ameliyat ve tedavinin ardından uçuş görevlisi olarak çalıştığı işine geri döndü.

Kendi cenazesini planlıyordu: 8 organını feda ederek hayata tutundu! - 1

KENDİ CENAZESİNİ PLANLIYORDU

Nadir görülen bir kanser türü, İngiliz bir kadının 8 organını birden kaybetmesine neden oldu.

Faye Louise isimli kadın, 2023 yılında doktorların apandisitinde tümör bulmasının ardından kendi cenaze törenini planlamaya başladı.

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Kendi cenazesini planlıyordu: 8 organını feda ederek hayata tutundu! - 2

"TÜM AMELİYATLARIN ANASI"

Ancak "tüm ameliyatların anası" olarak bilinen ameliyattan sonra kanserden kurtuldu ve uçuş görevlisi olarak çalışmaya geri dönebildi.

Genç kadın, "Hastalığa dair hiçbir bulgunun kalmadığını duymak, alabileceğim en güzel Noel hediyesiydi." diye konuştu.

Kendi cenazesini planlıyordu: 8 organını feda ederek hayata tutundu! - 3

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan genç kadın, 2023 baharında ağrılar yaşamaya başladığını anlattı.

İlk başta bunu adet sorunlarına bağladı ancak ultrasonda yumurtalık kist olduğu ortaya çıktı.

Ancak sorunları düzeltmek için yapılan bir ameliyattan sonra karın bölgesinde jöle benzeri bir maddenin birikmesine neden olan nadir bir tümörü olduğunu öğrendi.

Kendi cenazesini planlıyordu: 8 organını feda ederek hayata tutundu! - 4

ORGANLARINI BİRER BİRER KAYBETTİ

Tümör patlayıp kanser hücrelerinin vücuduna yayılması nedeniyle Louise'in sekiz organının alınmasını gerektiren bir operasyon geçirmesi gerekiyordu.

Ameliyatta dalağı, safra kesesi, apandisi, yumurtalıkları, rahmi, fallop tüpleri, göbek deliği, mide ve onikiparmak bağırsağını diğer karın organlarına bağlayan büyük ve küçük omentum ve karaciğerinin bir kısmı çıkarıldı, ayrıca diyaframı ve pelvisi alındı.

Kendi cenazesini planlıyordu: 8 organını feda ederek hayata tutundu! - 5

Genç kadın bu nedenle her yıl kasım ayında düzenli olarak taramalarını yaptırmaya devam edecek.

Kendi cenazesini planlıyordu: 8 organını feda ederek hayata tutundu! - 6
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