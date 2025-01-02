Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti

20. yüzyılda ABD'de yaşayan Edgar Cayce, tüm dünyada ''Uyuyan Kahin'' olarak tanınıyor. Kendi ölümünü doğru tahmin eden Edgar Cayce'in, John F. Kennedy'nin suikaste uğrayacağını öngördüğü de biliniyor. 2025 yılı hakkında bazı kehanetlerde bulunan Cayce, bu yıl spiritüel konulara daha fazla yoğunlaşılacağını vurguladı.

Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü kahini Edgar Cayce, 20. yüzyılda yaptığı çarpıcı kehanetlerle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti - 2

Özellikle transa geçtiği anlarda söylediği öngörüleriyle tanınan Cayce, hem tıbbî tedavilerle ilgili ilginç bilgilere yer vermiş hem de astroloji, reankarnasyon ve Atlantis gibi konularda ezber bozan tahminlerde bulunmuştu.

Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti - 3

Kendisi, yalnızca sağlık ve tedavi alanında değil, aynı zamanda dünya tarihini etkileyen önemli olaylar hakkında da şaşırtıcı tahminler yaptı.

Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti - 4

İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı ve bitiş tarihi gibi büyük olayları önceden bilmesi, onu mistik bir figür haline getirdi.

Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti - 5

Cayce, ünlü tahminlerinden birini de kendi ölümüne dair yapmıştı. 1 Ocak 1945'te, sadece dört gün içinde gömüleceğini söylemiş ve iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti - 6

“Uyuyan Kahin” olarak bilinen Edgar Cayce'nin doğru çıkan bazı kehanetleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • John F. Kennedy'nin başkanlık dönemi sırasında suikaste uğrayacağı,
  • Sovyetler Birliği'nin çökeceği,
  • Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazanacağı,
  • Plüton'un, o dönemde keşfedilmemişken, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olduğu.
Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti - 7

2025 KEHANETLERİ 

Cayce'in 2025 yılına dair kehanetleri de dikkat çekiyor. Ünlü kahin, 2025'te teknolojik alanda büyük ilerlemeler yaşanacağını ve yapay zeka ile tıpta devrim niteliğinde buluşların gerçekleşeceğini öngörüyor.

Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti - 8

Cayce, ayrıca insanların ruhsal ve spiritüel konulara daha fazla ilgi göstereceğini ve dünya çapında bir farkındalık artışı yaşanacağını da belirtiyor.

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