Kendi ölümünü bilmişti! Uyuyan kahinin 2025 kehaneti dikkat çekti
20. yüzyılda ABD'de yaşayan Edgar Cayce, tüm dünyada ''Uyuyan Kahin'' olarak tanınıyor. Kendi ölümünü doğru tahmin eden Edgar Cayce'in, John F. Kennedy'nin suikaste uğrayacağını öngördüğü de biliniyor. 2025 yılı hakkında bazı kehanetlerde bulunan Cayce, bu yıl spiritüel konulara daha fazla yoğunlaşılacağını vurguladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü kahini Edgar Cayce, 20. yüzyılda yaptığı çarpıcı kehanetlerle dikkatleri üzerine çekmişti.