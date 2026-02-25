Kendi rekorunu kırdı, İran terörün sponsoru dedi. İşte Trump'ın konuşmasından satır başları

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de gerçekleştirdiği geleneksel Birliğin Durumu konuşmasında, İran’a yönelik olası bir askeri operasyonun hala masada olduğunu belirtti. Dış politika bölümünün önemli bölümünü oluşturan İran hakkında Trump, bu ülkeyi "dünyanın en büyük terör sponsoru" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, Tahran’ın nükleer silah sahibi olmasına asla müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

İran'da en az 32 bin protestocunun öldürüldüğünü belirten Trump, “Nükleer çalışmaya yeniden başlamak istiyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak onlardan ‘Nükleer silaha sahip olmayacağız’ sözünü henüz duyamadık” dedi.

Orta Doğu’ya yapılan devasa askeri yığınağı vurgulayan Trump , buna rağmen önceliğinin diplomasi olduğunu belirtti. İran rejimini protestocuları öldürmekle suçlayan Trump, İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirdiğini savundu. "Tehditlerle yüzleşmekten asla çekinmeyeceğim" ifadelerini kullandı.