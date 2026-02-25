Kendi rekorunu kırdı, İran terörün sponsoru dedi. İşte Trump'ın konuşmasından satır başları
25.02.2026 09:52
Erdem Güzel
ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını Washington'da yaptı. İç politikasının yanında Venezuela, gümrük vergileri ve İran konularına da değinen Trump, kendi rekorunu geliştirerek 1 saat 48 dakika kürsüde kaldı.
"İRAN DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖR SPONSORU"
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de gerçekleştirdiği geleneksel Birliğin Durumu konuşmasında, İran’a yönelik olası bir askeri operasyonun hala masada olduğunu belirtti. Dış politika bölümünün önemli bölümünü oluşturan İran hakkında Trump, bu ülkeyi "dünyanın en büyük terör sponsoru" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, Tahran’ın nükleer silah sahibi olmasına asla müsaade etmeyeceklerini açıkladı.
İran'da en az 32 bin protestocunun öldürüldüğünü belirten Trump, “Nükleer çalışmaya yeniden başlamak istiyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak onlardan ‘Nükleer silaha sahip olmayacağız’ sözünü henüz duyamadık” dedi.
Orta Doğu’ya yapılan devasa askeri yığınağı vurgulayan Trump , buna rağmen önceliğinin diplomasi olduğunu belirtti. İran rejimini protestocuları öldürmekle suçlayan Trump, İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirdiğini savundu. "Tehditlerle yüzleşmekten asla çekinmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
GÜMRÜK VERGİLERİNİ İPTAL EDEN HAKİMLER EN ÖNDE OTURDU
ABD Başkanı Trump'ın dış politika silahı olarak kullandığı gümrük vergileri de 1 saat 48 dakikalık konuşmasında yer buldu. ABD Yüksek Mahkemesi’nin geniş kapsamlı gümrük vergilerini iptal eden ve 6'ya karşı 3 ile geçen kararına sert çıktı. Mahkemenin kararını "talihsiz" diye nitelendirdi.
Trump'ın kongrede gerçekleşen konuşmasında Yüksek Mahkeme'nin üyeleri en ön sırada oturduğu görülürken, ABD Başkanı, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası yerine 1974 Ticaret Yasası’nı kullanarak vergileri sürdüreceğini duyurdu.
Küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkardığını açıklayan Donald Trump, bu vergilerin modern gelir vergisi sisteminin yerini alarak halkın üzerindeki mali yükü hafifleteceğini savundu.
DEMOKRATLARDAN ALKIŞ GELİNCE ŞAŞIRDI
Birliğin Durumu konuşmasının önemli bir bölümünü Amerikan iç siyaseti ve kendi “icraatlerine” ayıran Trump, ekonomi politikalarının çalıştığını ve ABD ekonomik göstergelerin iyileştiğini savundu. ABD'deki enflasyonun yüzde 2.4'e gerilediğini iddia eden Trump, Kongre üyelerinin içeriden aldıkları bilgilerle borsada kar etmelerini engelleyecek "İçeriden Öğrenenlerin Ticaretini Durdurma Yasası"na destek verdi.
Trump konuşmasının bu kısmında eski ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi’yi hedef aldı. Yasak kararını alkışlayan Demokratlara şaşırdığını söyledi. Kongrede alkış aldığı sırada Trump, Demokratlara dönerek "Bunu savundular. İnanamıyorum. Nancy Pelosi eğer buradaysa ayağa kalktı mı? Sanmıyorum." dedi. Pelosi ailesi Kongre üyelerinin hisse senedi alım satımına daha sıkı sınırlamalar getirilmesini savunan eleştirmenler tarafından sık sık eleştiriliyor. Nancy Pelosi'nin Trump onu eleştirene kadar alkışladığı görüldü.
Pelosi ve Trump arasındaki gerilim yeni bir şey değil. Pelosi meclis başkanıyken, Trump’ın konuşma metnini yırtmış ve görüntüler özellikle sosyal medyada büyük yankı bulmuştu.
TRUMP'A TEPKİ SALONDAN ÇIKARILMASINA NEDEN OLDU
Trump’ın Birliğin Durumu konuşması aynı zamanda bazı kongre üyelerince tepki de gördü. Demokrat Al Green üzerinde "Siyahiler maymun değildir!" yazılı bir pankart açtığı için üst üste ikinci yıl salondan güvenlik eşliğinde çıkarıldı. Trump, ayağa kalkmayan Demokratlara "Bu insanlar deli" diyerek tepki gösterdi.
ABD Başkanı'nın göçmenlik ve suç oranları hakkındaki sözleri ise genel kurulda tansiyonu iyice yükseltti. "Somali korsanları Minnesota’yı yağmalıyor" ifadesi üzerine Somali kökenli Demokrat meclis üyesi Ilhan Omar "Yalancı!" ve "Amerikalıları öldürüyorsun!" diye bağırdı. Omar'a bir diğer kongre üyesi Rashida Tlaib de eşlik etti.
UZUN KONUŞMA SIRASINDA MADALYA DA VERDİ
Trump, konuşması sırasında ödül de verdi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yakalanması operasyonunu yöneten Eric Slover ve 100 yaşındaki eski donanma pilotu Royce Williams’a Onur Madalyası (Medal of Honor) verildi.
Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Trump, kendi rekorunu geliştirdi. 2025 yılındaki 99 dakikalık konuşmasıyla Donald Trump, 89 dakikayla daha önce en uzun konuşma rekorunu elinde tutan Bill Clinton'dan bu unvanı almıştı. Ancak bu sene 108 dakika yani 1 saat 48 dakika konuşan ABD Başkanı, kendi rekorunu geliştirmiş oldu.
Konuşma öncesi yayınlanan bazı anketlere göre, halkın yüzde 60'ının Trump'ın performansını onaylamadığını ve özellikle konut, gıda ve sağlık harcamaları konusundaki ekonomik kaygıların sürdüğünü gösteriyor.
Birliğin Durumu konuşmasına Demokratlar, Virginia Valisi Abigail Spanberger aracılığıyla yanıt verdi. Trump’ın çözümler yerine "yalanlar ve dikkat dağıtıcı unsurlar" sunduğunu savunarak fırtınalı bir seçim döneminin sinyalini verdi.