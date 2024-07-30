Kendini sokan yılanı ısırdı, köpek balıklarında kokain tespit edildi... İşte Temmuz ayının tuhaf haberleri
Kendini sokan yılanı ısırarak öldüren adamdan, polisin strese girdiği için "depresyondaki ayıyla özçekim yapmayın" uyarısına kadar temmuzda birçok tuhaf olay basına yansıdı. İşte dünya genelinde temmuzda kayıtlara geçen ilginç olaylar...
KENDİNİ SOKAN YILANI ÖLDÜRDÜ
Hindistan'ın Bihar eyaletinde demir yolu işçisi Santosh Lohar'ı, Nawada kentinde şantiyede uyurken zehirli bir yılan ısırdı.
Bu duruma öfkelenen 35 yaşındaki Lohar, demir çubukla yakaladığı yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.
Olayın ardından demir yolu yetkilileri, Lohar'ı tedavisi için yakındaki hastaneye götürdü.
Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi.
Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.