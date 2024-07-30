Kendini sokan yılanı ısırdı, köpek balıklarında kokain tespit edildi... İşte Temmuz ayının tuhaf haberleri

Kendini sokan yılanı ısırarak öldüren adamdan, polisin strese girdiği için "depresyondaki ayıyla özçekim yapmayın" uyarısına kadar temmuzda birçok tuhaf olay basına yansıdı. İşte dünya genelinde temmuzda kayıtlara geçen ilginç olaylar...

Kendini sokan yılanı ısırdı, köpek balıklarında kokain tespit edildi... İşte Temmuz ayının tuhaf haberleri - 1

KENDİNİ SOKAN YILANI ÖLDÜRDÜ

Hindistan'ın Bihar eyaletinde demir yolu işçisi Santosh Lohar'ı, Nawada kentinde şantiyede uyurken zehirli bir yılan ısırdı.

Bu duruma öfkelenen 35 yaşındaki Lohar, demir çubukla yakaladığı yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.

Olayın ardından demir yolu yetkilileri, Lohar'ı tedavisi için yakındaki hastaneye götürdü.

Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kendini sokan yılanı ısırdı, köpek balıklarında kokain tespit edildi... İşte Temmuz ayının tuhaf haberleri - 2

ÜNİVERSİTEYE KAHVE BÖLÜMÜ

Çin'de Yünnan Tarım Üniversitesinin Tropikal Ekinler Fakültesinde açılan ve 4 yıl eğitim verecek olan "kahve bilimi ve mühendisliği" bölümü, öğrenci kabulüne başladı.

Üniversitenin internet sitesinde bölüm derslerinin, kahve tadı kimyası, işleme, kalite ve güvenlik testi, çevrenin korunması, dünyada kahve ticareti gibi konuları içerdiği kaydedildi.

Kendini sokan yılanı ısırdı, köpek balıklarında kokain tespit edildi... İşte Temmuz ayının tuhaf haberleri - 3

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden Çin ana karasına seyahat eden bir yolcu, Şıncın kentindeki Futian Limanı'nda bulunan gümrük kapısında şüpheli hareketleri nedeniyle durduruldu.

İncelemelerde yolcunun pantolonunun ceplerinde bantlarla ağzı kapatılmış 6 bez çantanın bulunduğunu kaydeden gümrük memurları, çantalarda çeşitli renk ve boyutlarda yılanların bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, çoğu yerli tür olmayan ve aralarında süt ile mısır yılanlarının da bulunduğu 104 yılanın ele geçirildiğini duyurdu.

Kendini sokan yılanı ısırdı, köpek balıklarında kokain tespit edildi... İşte Temmuz ayının tuhaf haberleri - 4

"DEPRESYONDAKİ AYIYLA ÖZÇEKİM YAPMAYIN"

ABD'nin Florida eyaletinde Walton bölgesi yetkilileri, Santa Rosa Beach bölgesindeki otoyolun yakınlarında yaşamaya başlayan ayının, mutsuz görünmesi nedeniyle ilgi çektiğini kaydetti.

İnsanlara yolun kenarında görülen "depresyondaki ayıyla özçekim yapmayın" uyarısında bulunan polis, ayının fotoğraf çekildiğinde "yoğun strese girdiğini" ifade etti.

Kendini sokan yılanı ısırdı, köpek balıklarında kokain tespit edildi... İşte Temmuz ayının tuhaf haberleri - 5

Brezilya'da bir kuruluş, okyanusa atılan ya da dökülen uyuşturucu maddelerin deniz canlılarına etkisini araştırdı.

13 köpek balığını inceleyen araştırmacılar, bu canlıların kaslarında ve karaciğer dokularında kokain görülüp görülmediğini test etti.

Araştırma sonucu, köpek balıklarının kokain testi pozitif çıktı.

Kendini sokan yılanı ısırdı, köpek balıklarında kokain tespit edildi... İşte Temmuz ayının tuhaf haberleri - 6

AŞIRI BESLEYİP ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU, HAPİS CEZASI ALDI

Yeni Zelanda'da 54 kilogram olan Nuggi adlı köpek, sahibinin aşırı beslemesi nedeniyle öldü.

Sahibinin, köpek bisküvilerinin yanı sıra günde 8-10 tavuk parçasıyla beslediği ifade edilen köpeğin vücudundaki yağlar nedeniyle stetoskopla kalbinin dinlenemediği kaydedildi.

Mahkeme, köpeği "öldüresiye beslediği" için sahibine 2 ay hapis cezası ve yaklaşık 1222 Yeni Zelanda doları para cezası vererek tekrar köpek sahiplenmesini yasakladı.

Kendini sokan yılanı ısırdı, köpek balıklarında kokain tespit edildi... İşte Temmuz ayının tuhaf haberleri - 7

İngiltere'deki Royal Veterinary College'dan araştırmacılar, zamanının çoğunu suda geçiren ve ağırlığı 2 bin kilogramdan fazla olabilen hipopotamların "zıplıyor olabileceğini" ortaya koydu.

Araştırmacılar, 32 hipopotamın hareketlerini inceleyerek bu hayvanların hızlı hareket ettiği zaman dört bacağının da yerden "havalanabildiğini" gözlemledi.

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