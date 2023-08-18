Kendisini öldürmek için öğrenmeye adadı: Hemşire, 7 bebeği canice öldürdü

"SÜT GİBİ MASUM MADDELER ONUN ELİNDE ÖLÜMCÜL OLUYORDU"

Savcı Pascale Jones, jürinin kararı sonrası mahkeme önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beraber çalıştığı insanlar, aralarında bir katil olduğunu bilmiyordu. Suçlarını gizlemek için elinden gelen her şeyi yaptı." diye konuştu.



"Elinde süt gibi masum maddeler ya da insülin gibi ilaçlar ölümcül oluyordu." diyen Jones, "Kendisini elindeki maddelerle zarar vermek, üzüntüye sebep olmak ve öldürmek için öğrenmeye adamıştı." dedi.