Kendisini öldürmek için öğrenmeye adadı: Hemşire, 7 bebeği canice öldürdü
İngiltere'nin Chester kentinde 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte edilerek ölümü olayında şüpheli sıfatıyla yargılanan hemşire Lucy Letby, jüri tarafından suçlu bulundu. Savcı, "Elinde süt gibi masum maddeler ya da insülin gibi ilaçlar ölümcül oluyordu. Kendisini elindeki maddelerle zarar vermek, üzüntüye sebep olmak ve öldürmek için öğrenmeye adamıştı." dedi.
Countess of Chester Hastanesinde yeni doğan hemşireliği yapan Letby'nin 2015-2016 yıllarında hastanede nöbet tuttuğu günlerde yaşanan çoğu prematüre bebek ölümleri üzerine soruşturma başlatıldı.