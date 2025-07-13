Lyme hastalığı silah olarak mı üretildi? Tartışmalı iddia yeniden gündemde

ABD’li yayıncı Joe Rogan, keneler yoluyla bulaşan Lyme hastalığı hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Rogan, Lyme hastalığının aslında Connecticut yakınlarındaki bir adadaki laboratuvarda ortaya çıkarılan yapay bir biyolojik silah olabileceğini öne sürdü.

Lyme hastalığı silah olarak mı üretildi? Tartışmalı iddia yeniden gündemde - 1

Joe Rogan, 2019 ve 2020 yıllarında da Lyme hastalığının laboratuvar kökenli olabileceği yönündeki komplo teorilerini paylaşmıştı.

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Lyme hastalığı silah olarak mı üretildi? Tartışmalı iddia yeniden gündemde - 2

57 yaşındaki Rogan, “Görünüşe göre Lyme hastalığının silah olarak kullanılmasına dair ciddi kanıtlar var. Bu hastalık, Connecticut’a yakın olan Plum Island adlı bir laboratuvardan çıkmış. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. da bunun bir silah olduğuna kesinlikle inanıyor” sözleriyle gündeme oturdu.

Lyme hastalığı silah olarak mı üretildi? Tartışmalı iddia yeniden gündemde - 3

BİLİM DÜNYASI İDDİALARI REDDEDİYOR

Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon. Bu bakteri, keneler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Bilim insanları ise Rogan’ın iddialarını uzun süredir çürütülmüş bir komplo teorisi olarak değerlendiriyor ve söz konusu bakterinin, Kuzey Amerika’da tarih öncesi dönemlerden beri var olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu belirtiyor.

Lyme hastalığı silah olarak mı üretildi? Tartışmalı iddia yeniden gündemde - 4

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre her yıl 30 bin ila 40. bin vaka bildiriliyor. Ancak gerçek rakamların, teşhis konulamayan ya da bildirilmeyen vakalarla birlikte 476 bine kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Hastalık, genellikle kene ısırığı çevresinde oluşan belirgin bir döküntü ile başlıyor. Ateş, yorgunluk ve kas ağrıları gibi belirtiler görülebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde kalp problemleri, sinir sistemi bozuklukları ve beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Lyme hastalığı silah olarak mı üretildi? Tartışmalı iddia yeniden gündemde - 5

PLUM ISLAND NEREDE?

Plum Island, New York açıklarında, Long Island’ın kuzeydoğusunda yer alan 340 hektarlık bir ada. 1950’lerden bu yana burada bulaşıcı hayvan hastalıkları üzerine çalışmalar yürütülüyor. Ancak yetkililer, adadaki tesisin hiçbir zaman Lyme hastalığı üzerine araştırma yapmadığını belirttiler.

Benzer iddialar, 2024 yılında Robert F. Kennedy Jr. tarafından da dile getirildi. Kennedy, Plum Island ve diğer laboratuvarlarda kenelerle hastalık deneyleri yapıldığını, bu deneylerin Lyme hastalığının yayılmasında etkili olduğunu iddia etti. Ancak daha sonra ABD Senatosu'ndaki onay oturumunda bu inanca hiçbir zaman sahip olmadığını ve halkın sadece delilleri takip etmesi gerektiğini söyledi.

Lyme hastalığı silah olarak mı üretildi? Tartışmalı iddia yeniden gündemde - 6

LYME HASTALIĞI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Lyme hastalığı, özellikle Nisan ile Ekim ayları arasında; Kuzeydoğu, Orta Atlantik ve Orta Batı bölgelerinde yaygın olarak görülüyor. Connecticut, New York, Pennsylvania ve Wisconsin gibi eyaletler başlıca etkilenen alanlar arasında.

Keneler, genellikle yüksek otların ve ormanlık alanların bulunduğu dış mekânlarda insanlara yapışıyor. Enfekte bir kene, 36 ila 48 saat boyunca vücutta kalırsa bakteri insana geçebiliyor. Hastalık insandan insana bulaşmıyor.

Kene ısırığından 3 gün ila 1 ay sonra, vakaların yüzde 70 ila yüzde 80’inde kırmızı bir döküntü görülüyor. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk ve lenf bezi şişmesi gibi grip benzeri belirtiler de uyarı işaretleri arasında yer alıyor.

Hastalık, erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Ancak tedavi edilmezse eklem ağrıları, yüz felci, kalp ritmi bozuklukları, sinir ağrıları ve hafıza sorunları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Bilimsel çalışmalar, hastalığın doğal yollarla yayıldığını gösteriyor. Yale Üniversitesi ve Amerikan Lyme Hastalığı Vakfı’nın yaptığı araştırmalarda, Borrelia burgdorferi bakterisinin 1870-1919 yılları arasında ölen hayvanlarda da bulunduğu tespit edildi.

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