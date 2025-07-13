Lyme hastalığı silah olarak mı üretildi? Tartışmalı iddia yeniden gündemde

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre her yıl 30 bin ila 40. bin vaka bildiriliyor. Ancak gerçek rakamların, teşhis konulamayan ya da bildirilmeyen vakalarla birlikte 476 bine kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Hastalık, genellikle kene ısırığı çevresinde oluşan belirgin bir döküntü ile başlıyor. Ateş, yorgunluk ve kas ağrıları gibi belirtiler görülebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde kalp problemleri, sinir sistemi bozuklukları ve beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.