Lyme hastalığı silah olarak mı üretildi? Tartışmalı iddia yeniden gündemde

LYME HASTALIĞI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Lyme hastalığı, özellikle Nisan ile Ekim ayları arasında; Kuzeydoğu, Orta Atlantik ve Orta Batı bölgelerinde yaygın olarak görülüyor. Connecticut, New York, Pennsylvania ve Wisconsin gibi eyaletler başlıca etkilenen alanlar arasında.
Keneler, genellikle yüksek otların ve ormanlık alanların bulunduğu dış mekânlarda insanlara yapışıyor. Enfekte bir kene, 36 ila 48 saat boyunca vücutta kalırsa bakteri insana geçebiliyor. Hastalık insandan insana bulaşmıyor.
Kene ısırığından 3 gün ila 1 ay sonra, vakaların yüzde 70 ila yüzde 80’inde kırmızı bir döküntü görülüyor. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk ve lenf bezi şişmesi gibi grip benzeri belirtiler de uyarı işaretleri arasında yer alıyor.
Hastalık, erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Ancak tedavi edilmezse eklem ağrıları, yüz felci, kalp ritmi bozuklukları, sinir ağrıları ve hafıza sorunları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.
Bilimsel çalışmalar, hastalığın doğal yollarla yayıldığını gösteriyor. Yale Üniversitesi ve Amerikan Lyme Hastalığı Vakfı’nın yaptığı araştırmalarda, Borrelia burgdorferi bakterisinin 1870-1919 yılları arasında ölen hayvanlarda da bulunduğu tespit edildi.