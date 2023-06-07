Kenya'da aç aslan alarmı: Yerleşim yerlerine saldırmaya başladılar

Kenya'da kuraklık nedeniyle yiyecek bulamayan aslanların yerleşim yerlerine saldırmaya başladı. Yerel halk, saldırıların artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Kenya'da aç aslan alarmı: Yerleşim yerlerine saldırmaya başladılar - 1

Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı yakınında çiftliği bulunan Parkeru Ntereka, basına yaptığı açıklamada, aslanların keçilerine saldırdığını ve hayvanlarının yaklaşık yarısının telef olduğunu aktardı.

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Kenya'da aç aslan alarmı: Yerleşim yerlerine saldırmaya başladılar - 2

Ntereka, "Aslanlar tarafından 12 keçim saldırıya uğradı ve bu ailem için büyük bir kayıp. Çocuklarımın okul masraflarını bu hayvanlar ile sağlıyordum." dedi.

Kenya'da aç aslan alarmı: Yerleşim yerlerine saldırmaya başladılar - 3

"SALDIRILARIN ARTMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUM"

Rosi Lekimankusi de 13 keçisinin aslan saldırısına uğradığını belirterek, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını ve saldırıların artmasından endişe duyduğunu vurguladı.

Kenya'da aç aslan alarmı: Yerleşim yerlerine saldırmaya başladılar - 4

Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yürüten The Big Life Vakfı, aslanların saldırısına uğrayan hayvanlar için köylülere tazminat teklifinde bulunsa da köylüler verilen rakamın yeterli olmadığı görüşünde.

Kenya'da aç aslan alarmı: Yerleşim yerlerine saldırmaya başladılar - 5

Amboseli Ulusal Parkı’na yakın köylerde geçen ay 6 aslan keçilere ve bir köpeğe saldırdıktan sonra öldürülmüştü. Öldürülenler arasında dünyanın en yaşlı aslanlarından Loonkiito da bulunuyor.

Kenya'da aç aslan alarmı: Yerleşim yerlerine saldırmaya başladılar - 6
Kenya'da aç aslan alarmı: Yerleşim yerlerine saldırmaya başladılar - 7
Kenya'da aç aslan alarmı: Yerleşim yerlerine saldırmaya başladılar - 8
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