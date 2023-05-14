Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi

Kenya'da 'açlık tarikatı' vahşeti sürüyor. Ülkede ölüm orucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201'e yükseldi. Soruşturmada toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.

Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 1

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.

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Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 2

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 201'e yükseldiğini açıkladı.

Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 3

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 4

Tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 610 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 5

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 6

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 7

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 8

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin (fotoğrafta), kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 9

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 10
Kenya'da "açlık tarikatı" vahşeti: Ceset sayısı 201'e yükseldi - 11
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