Kenya'da protestolar: Bir kişi hayatını kaybetti
Kenya’da 2024 yılında “Finans Tasarısı”na karşı yapılan ve 60’ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği eylemlerin yıldönümünde protesto gösterisi düzenlendi. Protestolarda bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Doğu Afrika ülkesi Kenya’da 2024 yılında yaşanan geniş çaplı protestoların yıldönümü dolayısıyla eylemler düzenledi. "2024 Finans Tasarısı" adlı yasal düzenlemeye karşı düzenlenen protestoların birinci yılı dolayısıyla yapılan eylemlerde bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.