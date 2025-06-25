Kenya'da protestolar: Bir kişi hayatını kaybetti

POLİS, BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SU KULLANDI

Yerel basına yansıyan haberlere göre, aralarında başından yaralanan bir polis memurunun da olduğu en az 10 kişi başkent Nayrobi’deki Kenyatta Ulusal Hastanesi’ne kaldırıldı. Machakos bölgesinde bir kişi ateşli silah yaralanması sebebiyle hayatını kaybetti. Matuu kasabasında da en az yedi kişi ateşli silah yaralanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Polis, eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.