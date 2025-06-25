Kenya'da protestolar: Bir kişi hayatını kaybetti

Kenya’da 2024 yılında “Finans Tasarısı”na karşı yapılan ve 60’ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği eylemlerin yıldönümünde protesto gösterisi düzenlendi. Protestolarda bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kenya'da protestolar: Bir kişi hayatını kaybetti - 1

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da 2024 yılında yaşanan geniş çaplı protestoların yıldönümü dolayısıyla eylemler düzenledi. "2024 Finans Tasarısı" adlı yasal düzenlemeye karşı düzenlenen protestoların birinci yılı dolayısıyla yapılan eylemlerde bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. 

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Kenya'da protestolar: Bir kişi hayatını kaybetti - 2

POLİS, BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SU KULLANDI

Yerel basına yansıyan haberlere göre, aralarında başından yaralanan bir polis memurunun da olduğu en az 10 kişi başkent Nayrobi’deki Kenyatta Ulusal Hastanesi’ne kaldırıldı. Machakos bölgesinde bir kişi ateşli silah yaralanması sebebiyle hayatını kaybetti. Matuu kasabasında da en az yedi kişi ateşli silah yaralanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Polis, eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. 

Kenya'da protestolar: Bir kişi hayatını kaybetti - 3

TELEVİZYON VE RADYO YAYINLARINA SANSÜR

Kenya İletişim Başkanlığı ise tüm televizyon ve radyo kanallarına protestoları yayınlamama emri verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, bu emre karşı gelinmesi halinde cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi. 

Kenya'da protestolar: Bir kişi hayatını kaybetti - 4

60'I AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kenya’da 25 Haziran 2024 tarihinde binlerce kişi vergi artışları öngören düzenlemeye karşı sokaklara çıkmış, meclis binasının da basıldığı eylem sırasında polis memurlarının ateş açtığı görülmüştü. Eylemlerde 60’ı aşkın kişi yaşamını yitirmişti. Devlet Başkanı William Ruto ve yönetimi, daha sonra eylemlerle bağlantılı ölümleri ve kayıpları kabul etmişti. Devlet Başkanı Ruto, temmuz ayında neredeyse tüm kabinesinde değişikliğe gitmişti. 

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