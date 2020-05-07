Kenya'da sel felaketi: 194 ölü

Son 3 hafta içinde sel nedeniyle 100 bin kişinin yerinden olduğunu belirten Oguna, sel felaketinin ülkede 26 kişinin ölümüne neden olan corona virüs salgınının yayılmasına karşı yürütülen mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.

Enerji Bakanı Sekreteri Charles Keter ise yaptığı açıklamada, ülke genelinde barajların kapasitesinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını aktardı. Bakan Keter, "Buna hiç tanık olmadık ve bu iyi bir işaret değil" şeklinde konuştu.