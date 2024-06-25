Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız"

Kenya'da vergi zamlarını içeren 2024 Finans tasarısına karşı başlayan eylemler bugün de devam ediyor. Z kuşağının öncülük ettiği protestolar, başkent Nairobi'de polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız" - 1

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na karşı çıkan göstericiler, ülkenin farklı şehirlerinde yeniden gösteri düzenledi.

Ülke basınındaki haberlere göre eylemler başkent Nairobi ve Mombasa şehirlerinde devam ediyor.

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Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız" - 2

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre bayrak ve afişlerle yürüyen göstericiler, ana caddeleri kapattı.

Eylemde,"Köle olmayacağız" ve "2024 Finans Tasarısı'nı reddediyoruz" yazılı pankartlar taşındı.

Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız" - 3

AFP haber ajansının bildirdiğine göre Kenya polisi başkent Nairobi'deki genç protestocuları dağıtmak için hem göxz yaşartıcı gaz hem de plastik mermi kullandı.

Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız" - 4

Geçen hafta başlayan ve çoğunlukla Z kuşağının liderliğindeki mitingler Devlet Başkanı William Ruto'nun hükümetini şaşırtmış, Kenya lideri hafta sonu protestocularla konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.

Bugün ise erken saatlerde Nairobi'de yoğun bir polis varlığı vardı.

Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız" - 5

Tam teçhizatlı polisler, milletvekillerinin vergi tekliflerini içeren tartışmalı finans yasa tasarısını tartıştığı parlamentoya erişimi engelledi.

Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız" - 6

Kenya, son iki yılda yerel para biriminin değerinin düşmesi ve döviz kredilerinin faiz ödemelerini daha pahalı hale getirmesi nedeniyle hizmet maliyetleri şişen devasa bir borç dağına sahip.

Vergi artışları Kenyalılar üzerindeki baskıyı daha da arttıracak ve iyi ücretli işler pek çok genç için ulaşılmaz olmaya devam edecek.

Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız" - 7

Hükümetin ekmek alımları, araba sahipliği ve finansal ve mobil hizmetler üzerindeki vergileri kaldırmayı kabul etmesinin ardından hazine 200 milyar şilin (1.56 milyar dolar) bütçe açığı uyarısında bulundu.

Hükümet şimdi değişikliklerin yarattığı boşluğu doldurmak için akaryakıt fiyatlarını ve ihracat vergilerini arttırmayı hedefliyor.

Yasayı eleştirmenler ise hamlenin zaten yüksek enflasyonla boğuşan ülkede hayatı daha da pahalılaştıracağını söylüyor.

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