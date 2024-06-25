Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız"
Kenya'da vergi zamlarını içeren 2024 Finans tasarısına karşı başlayan eylemler bugün de devam ediyor. Z kuşağının öncülük ettiği protestolar, başkent Nairobi'de polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na karşı çıkan göstericiler, ülkenin farklı şehirlerinde yeniden gösteri düzenledi.
Ülke basınındaki haberlere göre eylemler başkent Nairobi ve Mombasa şehirlerinde devam ediyor.