Kenya'da vergi zamlarına karşı protestolar büyüyor: "Köle olmayacağız"

Hükümetin ekmek alımları, araba sahipliği ve finansal ve mobil hizmetler üzerindeki vergileri kaldırmayı kabul etmesinin ardından hazine 200 milyar şilin (1.56 milyar dolar) bütçe açığı uyarısında bulundu.



Hükümet şimdi değişikliklerin yarattığı boşluğu doldurmak için akaryakıt fiyatlarını ve ihracat vergilerini arttırmayı hedefliyor.

Yasayı eleştirmenler ise hamlenin zaten yüksek enflasyonla boğuşan ülkede hayatı daha da pahalılaştıracağını söylüyor.