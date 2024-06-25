Kenya'da vergi zammı protestoları: Parlamento binası ateşe verildi, en az 10 kişi öldü

Kenya'da vergi zammını içeren yasaya karşı büyüyüyen protestolarda, parlamento binası ateşe verildi. En az 10 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede internet bağlantısında ise büyük bir kesinti yaşanıyor.

Kenya'da vergi zammı protestoları: Parlamento binası ateşe verildi, en az 10 kişi öldü - 1

Kenya'da vergi zammıa karşı protestolar, tasarının parlamentodan geçmesinin ardından şiddetlendi. 

Reuters haber ajansı, en az 10 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Kenya'da vergi zammı protestoları: Parlamento binası ateşe verildi, en az 10 kişi öldü - 2

Çounlukla Z kuşağının liderlik ettiği eylemler geçen hafta başladı.

Doğu Afrika ülkesinde vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na karşı çıkan göstericiler, ülkenin farklı şehirlerinde bugün de devam etti.

Kenya'da vergi zammı protestoları: Parlamento binası ateşe verildi, en az 10 kişi öldü - 3

Protestocular bugün başkent Nairobi'deki parlamento barikatını aşıp yerleşkeye girdi ve  polı̇slerı̇ kovaladığı ifade edildi.

Kenya'da vergi zammı protestoları: Parlamento binası ateşe verildi, en az 10 kişi öldü - 4

Haber ajansları, parlamento bı̇nasının ateşe verildiğini bildirdi.

Bir sağlık görevlisi, Nairobi'de açılan ateş sonucu en az 50  kişinin yaralandığını söyledi.

Kenya'da vergi zammı protestoları: Parlamento binası ateşe verildi, en az 10 kişi öldü - 5

Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Ancak daha sonra polisin gerçek mermi kullandığı  aktarıldı.

Kenya'da vergi zammı protestoları: Parlamento binası ateşe verildi, en az 10 kişi öldü - 6

Öte yandan KTN haber kanalı, protestoları yayınladığı için yetkililer tarafından kapatılmakla tehdit edildiklerini duyurdu.

Çevrimiçi gözlemci Netblocks da Kenya'da internet bağlantısında büyük kesinti yaşandığını açıkladı.

Kenya'da vergi zammı protestoları: Parlamento binası ateşe verildi, en az 10 kişi öldü - 7

Öte yandan Kenya Kızılhaçı, gösterilerde araçlarının saldırıya uğradığını, personel ve gönüllülerinin yaralandığını bildirdi.

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