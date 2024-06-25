Kenya'da vergi zammı protestoları: Parlamento binası ateşe verildi, en az 10 kişi öldü
Kenya'da vergi zammını içeren yasaya karşı büyüyüyen protestolarda, parlamento binası ateşe verildi. En az 10 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede internet bağlantısında ise büyük bir kesinti yaşanıyor.
Kenya'da vergi zammıa karşı protestolar, tasarının parlamentodan geçmesinin ardından şiddetlendi.
Reuters haber ajansı, en az 10 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.