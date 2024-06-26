Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü

Vergi zammını da içeren 2024 Finans Tasarısı'na karşı başlayan protestolarla sarsılan Kenya'da, polisin ateş açması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti. Vurulan 30 kişi ise tedavi altında. Çoğunlukla gençlerin öncülük ettiği eylemleri bastırmak için ordu devreye sokuldu.

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 1

Kenya'da vergi zammı protestoları polisin ölümcül müdahalelerine sahne oldu.

Eylemciler dün, vergi zammını da içeren 2024 Finans Tasarısı'na karşı çıkan göstericiler, planın kabul edildiği parlamentonun bazı bölümlerini ateşe verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 2

Başkent Nairobi'de polis dün eylemcilere ateş açtı, en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Kenya Tabipler Birliği, vurulan 30 kişinin de tedavi altında olduğunu açıkladı.

Protestoları bastıramayan Devlet Başkanı William Ruto hükümeti, orduyu devreye soktu.

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 3

Ülke basınının gündemi protestolardı.

Standard gazetesi birinci sayfadan "Ölümler, kargaşa" manşetini attı.

Daily Nation da durumu "Kargaşa"  olarak tanımladı ve şöyle dedi: "Ülkenin temelleri kökünden sarsıldı."

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 4

Çoğunlukla gençlerin öncülük ettiği gösteriler geçen hafta barışçıl bir şekilde başladı ve binlerce gösterici başkent ve ülke genelinde vergi artışlarına karşı yürüdü.

Ancak dün öğleden sonra, polislerin parlamentoyu basan protestoculara gerçek mermilerle ateş açmasıyla tansiyon yükseldi.

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 5

Saatler sonra Savunma Bakanı Aden Bare Duale, hükümetin ülkedeki "acil güvenlik durumuyla" mücadelede polise destek olmak üzere orduyu görevlendirdiğini açıkladı.

Gece geç saatlerde düzenlediği basın brifinginde Devlet Başkanı Ruto, hükümetinin "şiddet ve anarşiye" karşı sert bir tavır alacağı uyarısında bulunarak bazı göstericileri "suçlular" olarak tanımladı.

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 6

Ruto, "Barışçıl protestocular gibi davranan suçluların halka, onların seçilmiş temsilcilerine ve anayasamız uyarınca kurulmuş kurumlara karşı terör estirmesi ve cezasız kalmayı beklemesi doğru değildir, hatta düşünülemez bile" ifadelerini kullandı.

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 7

AFP'nin bildirdiğine göre bu sabah parlamento çevresinde yoğun bir polis varlığı göze çarptı.

Havada ise hala göz yaşartıcı gaz kokusu vardı.

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 8

Olaylar uluslararası toplumu alarma geçirirken, Beyaz Saray sükûnet çağrısında bulundu.

Aralarında Kanada, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 10'dan fazla Batılı ülke "özellikle Kenya Parlamentosu'nun önünde yaşananlar karşısında şoke olduklarını" açıkladı.

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 9

Afrika Birliği komisyonu başkanı Moussa Faki Mahamat, can kayıplarından duyduğu "derin endişeyi" dile getirerek tüm paydaşları sükunete ve daha fazla şiddetten kaçınmaya çağırdı.

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 10

Muhalefetteki Azimio koalisyonuna başkanlık eden kıdemli muhalefet lideri Raila Odinga ise hükümeti "ülkenin çocuklarına kaba kuvvet uygulamakla" suçladı.

Odinga, "Kenya, sırf çocuklar yiyecek, iş ve dinleyecek bir kulak istiyor diye çocuklarını öldürmeyi göze alamaz" dedi. 

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 11

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, artan hayat pahalılığına ilişkin uzun süredir devam eden şikâyetler, geçen hafta milletvekillerinin 2024 finansman tasarısında önerilen vergi artışlarını tartışmaya başlamasıyla daha da arttı.

Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü - 12

Ekmek alımlarını, araba sahipliğini, finansal ve mobil hizmetleri etkileyecek olan daha tartışmalı tekliflerden bazılarını geri çeken hükümet şimdi de akaryakıt fiyatlarını ve ihracat vergilerini arttırmayı planlıyor.

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