Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü
Vergi zammını da içeren 2024 Finans Tasarısı'na karşı başlayan protestolarla sarsılan Kenya'da, polisin ateş açması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti. Vurulan 30 kişi ise tedavi altında. Çoğunlukla gençlerin öncülük ettiği eylemleri bastırmak için ordu devreye sokuldu.
Kenya'da vergi zammı protestoları polisin ölümcül müdahalelerine sahne oldu.
Eylemciler dün, vergi zammını da içeren 2024 Finans Tasarısı'na karşı çıkan göstericiler, planın kabul edildiği parlamentonun bazı bölümlerini ateşe verdi.