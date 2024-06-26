Kenya'daki vergi zammı protestolarında 23 kişi polis kurşunuyla öldü

Saatler sonra Savunma Bakanı Aden Bare Duale, hükümetin ülkedeki "acil güvenlik durumuyla" mücadelede polise destek olmak üzere orduyu görevlendirdiğini açıkladı.



Gece geç saatlerde düzenlediği basın brifinginde Devlet Başkanı Ruto, hükümetinin "şiddet ve anarşiye" karşı sert bir tavır alacağı uyarısında bulunarak bazı göstericileri "suçlular" olarak tanımladı.