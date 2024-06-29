Kenya'daki vergi zammı protestolarında 30 kişi öldü
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da vergi zamlarını içeren finans tasarısına karşı başlayan protestolarda 30 kişi hayatını kaybetti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, polisin kaçan protestocuların üzerine ateş açmasına tepki göstererek, olayla ilgili soruşturma açacaklarını bildirdi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, bugün yaptığı açıklamada, Kenya'da hükümetin vergileri artırma girişimi sonrası başlayan protestolarda en az 30 kişinin öldüğünü söyledi.
Örgütten yapılan açıklamada "Kenya güvenlik güçleri 25 Haziran 2024 tarihinde kaçmakta olan protestocular da dâhil olmak üzere protestocu kalabalığın üzerine doğrudan ateş açtı" denildi.