Kenya'daki vergi zammı protestolarında 30 kişi öldü

İnsan hakları izleme örgütü, Kenya'nın uluslararası ortakları durumu aktif bir şekilde izlemeye devam etmesi ve Kenyalı yetkilileri güvenlik güçlerinin ihlallerini hızlı ama güvenilir ve şeffaf bir şekilde soruşturmaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.



Protestoların başlamasının ardından Ruto bazı vergi önlemlerini geri almış ve hazinenin 200 milyar şilinlik (1,6 milyar dolar) bütçe açığı konusunda uyarıda bulunmasına yol açmıştı.