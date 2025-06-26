Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi

YÜZLERCE YARALI VAR

KNCHR, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aralarında polislerin, eylemcilerin ve gazetecilerin de olduğu 400’den fazla ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Kurumdan yapılan açıklamada, protestolar sırasında çok sayıda polisin konuşlandırıldığı not edilerek “aralarında plastik mermi, gerçek mermi, tazyikli su kullanımının da olduğu aşırı güç kullanımı iddialarının olduğu” belirtildi. Açıklamada, bunun çok sayıda yaralanmaya yol açtığı aktarıldı.