Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi
Kenya’da 2024 yılında düzenlenen protestoların yıldönümünde gerçekleştirilen eylemlerde çoğu polis tarafından öldürülenler olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Afrika ülkesi Kenya’da "2024 Finans Tasarısı” isimli yasal düzenlemeye karşı başlatılan ve 60’ı aşkın kişinin öldüğü eylemlerin yıldönümünde yeniden protestolar düzenlendi. Amnesty Kenya’dan yapılan açıklamada, dün düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda çoğunluğu polis tarafından öldürülen kişiler olmak üzere can kaybının 16’ya yükseldiği belirtildi. Dün ölü sayısı sekiz olarak açıklanmıştı.