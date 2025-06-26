Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi

Kenya’da 2024 yılında düzenlenen protestoların yıldönümünde gerçekleştirilen eylemlerde çoğu polis tarafından öldürülenler olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti.

Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi - 1

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da "2024 Finans Tasarısı” isimli yasal düzenlemeye karşı başlatılan ve 60’ı aşkın kişinin öldüğü eylemlerin yıldönümünde yeniden protestolar düzenlendi. Amnesty Kenya’dan yapılan açıklamada, dün düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda çoğunluğu polis tarafından öldürülen kişiler olmak üzere can kaybının 16’ya yükseldiği belirtildi. Dün ölü sayısı sekiz olarak açıklanmıştı. 

DÜNYA HABERLERİ

Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi - 2

POLİS, BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SU KULLANDI

Binlerce Kenyalı, 25 Haziran Çarşamba günü, 2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan ve vergi artışlarını öngören düzenlemeye karşı düzenlenen eylemlerin birinci yıldönümünde yeniden protesto gösterisi düzenledi. Başkent Nairobi'de polis, eylemcilere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi - 3

EYLEMCİLER, POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Amnesty Kenya’nın İdari Direktörü Irungu Houghton, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı protestocuların polisle çatıştığını ve 16 kişinin yerel saatle 08.30 itibarıyla hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini bildirdi. Houghton, can kaybının Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR) tarafından da doğrulandığı bilgisini verdi. 

Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi - 4

"ÇOĞUNU POLİS ÖLDÜRDÜ"

Houghton, “Çoğu polis tarafından öldürüldü” diyerek en az beş kişinin vurularak hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Hükümetin finansman sağladığı KNCHR, daha önce yaptığı açıklamada, ülke çapında sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu kişilerin “tamamının iddiaya göre ateşli silah yaralanması sonucu öldüğünü” belirtmişti. 

Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi - 5

YÜZLERCE YARALI VAR

KNCHR, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aralarında polislerin, eylemcilerin ve gazetecilerin de olduğu 400’den fazla ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Kurumdan yapılan açıklamada, protestolar sırasında çok sayıda polisin konuşlandırıldığı not edilerek “aralarında plastik mermi, gerçek mermi, tazyikli su kullanımının da olduğu aşırı güç kullanımı iddialarının olduğu” belirtildi. Açıklamada, bunun çok sayıda yaralanmaya yol açtığı aktarıldı. 

Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi - 6

EN AZ 61 KİŞİ GÖZALTINDA

Devlet tarafından finanse edilen Bağımsız Polis Gözetim Kurumu (IPOA) da protestolara ilişkin açıklamasında, eylemler sırasında en az 61 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Başkentteki Kenyatta Ulusal Hastanesi’nden bir yetkili de onlarca yaralının hastaneye getirildiğini açıkladı. Bir kaynak, çoğu ateşli silahla yaralanan 107 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Bu kişilerin plastik ve gerçek mermi ile vurulduğu aktarıldı. 

Kenyalılar bir yıl sonra yeniden sokakta: Protestolarda can kaybı 16’ya yükseldi - 7

MAHKEME SANSÜRE "DUR" DEDİ

Ulusal elektrik sağlayıcısı Kenya Power eylemler sırasında güvenlik görevlilerinden birinin başkent Nairobi’de vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Kenya’da yayın yapan NTV televizyon kanalının yayınında, geniş kalabalıkların devlet başkanının konutuna doğru ilerlediği görüldü. Kenya’daki İletişim Başkanlığı, dün protestoların yayınlanması hakkında sansür kararı almış, başkentteki bir mahkeme daha sonra bu kararın yürütmesini durdurmuştu. 

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