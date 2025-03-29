Kerkük'te Türkmen geleneği: Her kesimden insanı bir araya getiriyor

Türkmenlere has bu geleneksel oyun, Kerkük başta olmak üzere yoğun olarak yaşadıkları yerlerde Türkmenleri bir araya getiriyor.

Sadece çayhanelerde icra edilen oyuna, teravih namazından sonra başlanıyor ve sahura kadar devam ediliyor. Erbil, Musul, Diyala ve Salahaddin gibi kentlerde de türküler eşliğinde bu oyun oynanıyor.