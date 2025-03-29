Kerkük'te Türkmen geleneği: Her kesimden insanı bir araya getiriyor
Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayında iftar ve teravih sonrası on yıllardır halkın eğlenceleri arasında yer alan geleneksel "sini zarf" oyunu günümüzde de yaşatılıyor.
Türkmenlere has bu geleneksel oyun, Kerkük başta olmak üzere yoğun olarak yaşadıkları yerlerde Türkmenleri bir araya getiriyor.
Sadece çayhanelerde icra edilen oyuna, teravih namazından sonra başlanıyor ve sahura kadar devam ediliyor. Erbil, Musul, Diyala ve Salahaddin gibi kentlerde de türküler eşliğinde bu oyun oynanıyor.