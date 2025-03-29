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Kerkük'te Türkmen geleneği: Her kesimden insanı bir araya getiriyor

Irak'ın Kerkük kentinde ramazan ayında iftar ve teravih sonrası on yıllardır halkın eğlenceleri arasında yer alan geleneksel "sini zarf" oyunu günümüzde de yaşatılıyor.

Kerkük'te Türkmen geleneği: Her kesimden insanı bir araya getiriyor - 1

Türkmenlere has bu geleneksel oyun, Kerkük başta olmak üzere yoğun olarak yaşadıkları yerlerde Türkmenleri bir araya getiriyor.

Sadece çayhanelerde icra edilen oyuna, teravih namazından sonra başlanıyor ve sahura kadar devam ediliyor. Erbil, Musul, Diyala ve Salahaddin gibi kentlerde de türküler eşliğinde bu oyun oynanıyor.

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Kerkük'te Türkmen geleneği: Her kesimden insanı bir araya getiriyor - 2

Kerkük'ün en eski semtlerinden Musalla'da aynı adı taşıyan çayhanede sini zarf oyunu oynayan Muhammed Kaya, "Geleneksel oyunda iki takım bulunuyor. Takımlardan biri, sini üzerindeki 11 fincandan birine zarf denilen boncuk yerleştiriyor. Diğer takımın oyuncuları ise fincan altındaki zarfı bulmaya çalışıyor" dedi.

Kerkük'te Türkmen geleneği: Her kesimden insanı bir araya getiriyor - 3

Bu oyundaki 11 zarfın yılın 11 ayını, bir sininin de ramazan ayını simgelediğini belirten Kaya, bu oyunun ramazan ayında yaşlı, genç ve çocuk demeden herkes için sosyal buluşmaya vesile olduğunu kaydetti.

Kerkük'te Türkmen geleneği: Her kesimden insanı bir araya getiriyor - 4

İşletmeci Nazım Demirci, "sini zarf" oyununun Kerkük'te ramazan gecelerinin geleneksel eğlencesi ve şenliği olduğunu söyledi.

Kerkük'te Türkmen geleneği: Her kesimden insanı bir araya getiriyor - 5

Her gün teravih namazından sonra insanların mekanına akın ettiğini belirten Demirci, on yıllardır işlettiği çayhanenin özellikle ramazan ayında bu oyunla şenlendiğini dile getirdi.

Kerkük'te Türkmen geleneği: Her kesimden insanı bir araya getiriyor - 6

Türkmenlere ait olmasına rağmen Kürt ve Arapların da bu oyuna katıldıklarını söyleyen Demirci, oyunun ayrıca her kesimden insanı bir araya getirdiğini ifade etti.

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