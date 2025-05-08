Keşmir'in konumu: Keşmir nerede, hangi ülke sınırları içerisinde?

KEŞMİR ADI NEREDEN GELİYOR?

"Keşmir" Kelimesi, eski Sanskritçe dilinde "káśmīra" kökünden gelmektedir. Nilamata Purana'ya göre, eskiden gölet olan vadilere "Sati-aras" denmekteydi. Kashmira'nın popüler yerel bir etimolojisi, bu tarz bir gölün kuruması sonucu ortaya çıkan bir vadi olmasıdır. Jeologlar, vadinin eskiden bir göl olduğunda hemfikirler ve bu göl, Hint mitolojisi'ne göre Baramulla (Varahamula)'nın boşluğundan dökülmüştür.



Alternatif bir etimolojiye göre, bu isim, halkı bu topraklara yerleştiren ve Vedalarda adı geçen bilge Kashyapa isminden türemiştir. Bu etimolojiye göre, Keşmir ismi ya Kashyapa-mir (Kashyapa'nın gölü) kelimesinden veya Kashyapa-meru (Kashyapa'nın Dağı) kelimesinden türemiştir.