Keşmir'in konumu: Keşmir nerede, hangi ülke sınırları içerisinde?

Bugün, Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında paylaşılan bir bölge olarak bilinir ve bu üç ülke arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık ve çatışma kaynağı olmuştur. Peki, Keşmir nerede, hangi ülke sınırları içerisinde?

Keşmir'in konumu: Keşmir nerede, hangi ülke sınırları içerisinde? - 1

Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin'in sınırlarının kesiştiği noktada yer alan bir dağlık bölgedir. Himalayalar'ın batı ucunun güneyindeki vadi bu adla anılmıştır. Bölgede üretilen Kaşmir adlı kumaşın ismi de buradan gelmektedir.

Büyük Britanya'nın sömürgesiyken 1947 yılında bağımsızlığını kazandığında nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlarından oluşması nedeniyle Pakistan, o dönemde Keşmir Emirliği'ne ait bu bölgeyi talep etmiştir. Ancak Keşmir Emirliği'nin kendisinin Hindistan'a bağlanmasını istediği için Hindistan da bölgede hak iddia etmiştir.

Srinagar başta olmak üzere bölgenin güney kısmı Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaleti olmuş kuzey kısmı ise Pakistan'ın kontrolü altına girmiştir. Pakistan'ın kontrolü altındaki bölgeye 'Azadi Keşmir' denilmektedir.

1960'ta doğu kısmı Aksai Çin'i Çin Halk Cumhuriyeti işgal etmiş ve halen kontrol altında tutmaktadır.

Orta Asya'daki sorunlu bölgeyi en son 1977'de Pakistan topraklarına katmıştır.

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Keşmir'in konumu: Keşmir nerede, hangi ülke sınırları içerisinde? - 2

KEŞMİR ADI NEREDEN GELİYOR?

"Keşmir" Kelimesi, eski Sanskritçe dilinde "káśmīra" kökünden gelmektedir. Nilamata Purana'ya göre, eskiden gölet olan vadilere "Sati-aras" denmekteydi. Kashmira'nın popüler yerel bir etimolojisi, bu tarz bir gölün kuruması sonucu ortaya çıkan bir vadi olmasıdır. Jeologlar, vadinin eskiden bir göl olduğunda hemfikirler ve bu göl, Hint mitolojisi'ne göre Baramulla (Varahamula)'nın boşluğundan dökülmüştür.

Alternatif bir etimolojiye göre, bu isim, halkı bu topraklara yerleştiren ve Vedalarda adı geçen bilge Kashyapa isminden türemiştir. Bu etimolojiye göre, Keşmir ismi ya Kashyapa-mir (Kashyapa'nın gölü) kelimesinden veya Kashyapa-meru (Kashyapa'nın Dağı) kelimesinden türemiştir.

Keşmir'in konumu: Keşmir nerede, hangi ülke sınırları içerisinde? - 3

KEŞMİR STRATEJİK ÖNEMİ

Stratejik Konum: Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin arasındaki sınırın kesişim noktasında yer alır. Bu nedenle, askeri ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bölgedeki toprak anlaşmazlıkları, bu ülkeler arasında zaman zaman savaşlara neden olmuştur.

Su Kaynakları: Keşmir, Hindistan ve Pakistan'ın su kaynaklarını besleyen önemli nehirlerin kaynağıdır. Bu nehirler, özellikle tarım ve enerji üretimi için kritik öneme sahiptir. Bu yüzden, Keşmir'in kontrolü, su kaynakları üzerindeki hak iddialarıyla da bağlantılıdır.

Keşmir'in konumu: Keşmir nerede, hangi ülke sınırları içerisinde? - 4

Siyasi ve Dini Faktörler: Keşmir, büyük ölçüde Müslüman nüfusa sahipken, Hindistan'ın geri kalan kısmında Hindu nüfusu çoğunluktadır. Bu durum, Keşmir'in Hindistan ve Pakistan arasında dini bir anlaşmazlık konusu olmasına yol açmıştır. 1947'de Hindistan'ın bağımsızlığından sonra Keşmir, Hindistan'a katılmaya karar vermiş ancak bu karar, Pakistan tarafından reddedilmiştir. O zamandan beri bölge, her iki ülke arasında sık sık çatışmalara yol açmıştır.

Uluslararası İlişkiler: Keşmir'in durumu, sadece Hindistan, Pakistan ve Çin'i değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası aktörleri de ilgilendiren bir konu olmuştur. Bu durum, bölgenin barışçıl çözümüne yönelik uluslararası çabaları zorlaştırmaktadır.

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