Kiev ve Odessa'da yoğun hava saldırısı: Bu füze Kremlin için

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine İHA'larla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırıda toplam 24 adet "Şahid-136/131" İHA'nın kullanıldığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 18 İHA'nın havada imha edildiği bilgisi verildi.
Kiev Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun sabah erken saatlerinde Kiev'e İHA saldırısı düzenlediği belirtilerek, "Rusya, bu yılın başından bu yana Kiev'e en yoğun hava saldırısını düzenledi." denildi.
Başkente yönelik fırlatılan tüm İHA'ların imha edildiği kaydedilen açıklamada, Kiev'de bir konutun üstünde İHA'nın parçalarının bulunduğu belirtildi.
Ukrayna ordusuna göre Odessa'ya fırlatılan Rus İHA parçalarının üzerinde "Moskova için" ve "Kremlin için" yazılı mesajlar görüldü. Ukrayna Güney Komutanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda, İHA'ların iki kuyruğuna yazılan mesajlar yer aldı. etkililer, bu mesajların "saldırının nedenini" gösterdiğini söyledi. Ukrayna Güney Komutanlığı'na göre Odessa'ya 15 adet Shahed-131/136 model İHA fırlatıldı ve bunlardan 12'si hava savunma güçleri ve mobil ateş grupları tarafından imha edildi. Diğer üçü ise bir eğitim kurumunun yatakhanelerini vurdu.
Bununla birlikte, Kiev'de halk İHA saldırından korunmak için metro istasyonlarına sığındı. Ukraynalılar, metro istasyonlarında vakirt geçirnek için ders çalıştı, kitap okudu ve müzik dinledi.
Öte yandan Rus haber ajansı TASS'ın haberinde, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan "İlsky Petrol Rafinerisi'nin" rezervuarında yangın çıktığı belirtildi.
Haberde, yangının çıkmasına bir İHA'nın düşmesinin neden olduğu kaydedildi.
Rusya, dün Kremlin'e insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Saldırıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." denildi.
Diğer taraftan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Putin'e biz saldırmadık." açıklamasını yaparken, Kiev "sözde" saldırının Rusya'nın Ukrayna'daki büyük bir işgale hazırlandığının göstergesi olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Kremlin'in İHA saldırısı açıklamasına "büyük şüpheyle" yaklaştığını ifade etti.
Rusya'daki militan gruplarla bağlantılı eski bir Rus milletvekili olan Ilya Ponomarev, Kremlin'e yapılan İha saldırılarına yönelik"Bu Rus partizan gruplarından birinin işiç Daha fazlasını söyleyemem çünkü henüz sorumluluğu üstlenmediler." dedi.
Ukrayna ve Polonya'da sürgünde yaşayan Ponomarev, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına karşı oy kullanan tek Rus milletvekiliydi ve Rus yetkililere göre o zamandan beri terör şüphelileri listesine dahil edildi.
Ponomarev, "Rusya içindeki partizan gruplarının üyeleri genellikle gençler, öğrenciler, büyük şehirlerde yaşayanlar. Rusya genelinde yaklaşık 40 şehirde partizan faaliyetlerinden haberdarım. Tüm partizan gruplarının kendi odak noktaları, uzmanlıkları ve temel bilgileri var. Bazıları demiryolu sabotajlarına odaklanıyor, bazıları asker alma noktalarını kundaklıyor. Bazıları savaş yanlısı aktivistlere saldırılar düzenliyor, bazıları da bilgisayar korsanlığı yapıyor." dedi.