Kiev ve Odessa'da yoğun hava saldırısı: Bu füze Kremlin için

"UKRAYNA'NIN DEĞİL RUS PARTİZANLARIN İŞİ"

Rusya'daki militan gruplarla bağlantılı eski bir Rus milletvekili olan Ilya Ponomarev, Kremlin'e yapılan İha saldırılarına yönelik"Bu Rus partizan gruplarından birinin işiç Daha fazlasını söyleyemem çünkü henüz sorumluluğu üstlenmediler." dedi.

Ukrayna ve Polonya'da sürgünde yaşayan Ponomarev, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına karşı oy kullanan tek Rus milletvekiliydi ve Rus yetkililere göre o zamandan beri terör şüphelileri listesine dahil edildi.