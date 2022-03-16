Kiev'de onlarca bebek sahipsiz kaldı

UKRAYNA'DA TAŞIYICI ANNELİK YASAL

Ukrayna'da taşıyıcı annelik yasal. Hatta ukrayna, yabancıların da bundan faydalanmasına izin veren az sayıdaki ülkeden biri. ülke genelinde bu işle ilgilenen 50'den fazla klinik bulunuyor. taşıyıcı annelik yöntemiyle savaş öncesinde her yıl binlerce bebek dünyaya geliyordu. Bu bebeklerin çoğu ülke dışına götürülüyordu.