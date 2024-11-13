Kiev'de siren sesleri! Ukraynalılar sığınaklara koştu

Ukrayna hava kuvvetleri erken saatlerde bir füzenin ülkenin hava sahasına girdiğini ve başkente yöneldiğini açıkladı.

Açıklamada, “Dikkat! Çernihiv bölgesinde Kiev bölgesine doğru ilerleyen bir füze var” denildi.

Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin memleketine düzenlenen ve 32 yaşındaki bir anne ile üç çocuğunun ölümüne neden olan saldırı da dahil olmak üzere bir hafta süren aralıksız saldırıların ardından geldi.