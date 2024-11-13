Kiev'de siren sesleri! Ukraynalılar sığınaklara koştu
Ukraynalı yetkilliler, tüm ülkeyi kapsayan bir hava saldırısı alarmı verdi. Genelkurmay başkanı Andriy Yermak, “Putin şu anda Kiev'e füze saldırısı düzenliyor” açıklamasını yaparken, Çernihiv bölgesinden bir füzenin başkent Kiev'e ilerlediği açıklandı. Rusya saldırıda, stratejik savaş uçaklarından fırlatılan güdümlü füzelerle birlikte balistik füzeler de kullandı.
Ukrayna makamları, bugün tüm ülkeyi kapsayan hava saldırısı alarmı verdi.
Genelkurmay başkanı Andriy Yermak, başkent Kiev'e füze saldırısı uyarısında bulundu.
Yermak, Telegram mesajlaşma uygulamasından yaptığı bir paylaşımda “Putin şu anda Kiev'e füze saldırısı düzenliyor” dedi.