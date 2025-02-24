Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaşın 3. yıldönümünde Avrupa Birliği (AB) liderleri ve AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan liderleri bir araya getiren "Ukrayna'ya Destek" başlıklı uluslararası zirve düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum" dedi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaşın 3. yıldönümünde Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yanı sıra, AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan liderleri bir araya getiren "Ukrayna'ya Destek" başlıklı uluslararası zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Estonya Başbakanı Kristen Michal, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson basın mensuplarının sorularını yanıtladı.