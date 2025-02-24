Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaşın 3. yıldönümünde Avrupa Birliği (AB) liderleri ve AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan liderleri bir araya getiren "Ukrayna'ya Destek" başlıklı uluslararası zirve düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum" dedi.

Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum - 1

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaşın 3. yıldönümünde Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yanı sıra, AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan liderleri bir araya getiren "Ukrayna'ya Destek" başlıklı uluslararası zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Estonya Başbakanı Kristen Michal, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum - 2

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına ilişkin soruya cevabında, "Yaptırımlar, halihazırda Rus ekonomisi üzerinde büyük bir etki oluşturmuş durumda. Fırlayan enflasyon faiz oranlarını yükseltiyor ve yaptırımların etkisi açıkça görülüyor. Şirketler Rusya'dan ayrılıyor ve yaptırımların etkileri ve ağırlığı net bir şekilde hissediliyor." dedi.

Yaptırımların Rusya adil ve kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşılması konusunda irade gösterinceye kadar devam edeceğini ve artacağını vurgulayan von der Leyen, "Öncelikli koşul, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barış anlaşması yönünde somut adımlar atmasıdır. Şu anda böyle bir anlaşma bulunmadığı için yaptırımların kaldırılması konusunu konuşmak için çok erken. Bu tartışma ancak Rusya'nın somut adımlar atmasının ardından konuşulabilir" dedi.

Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum - 3

"UKRAYNA 2030'DAN ÖNCE ÜYE OLABİLİR"

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin soru üzerine von der Leyen, "Katılım sürecinin her zaman liyakate dayalı olduğunu tekrar ediyoruz. Yerine getirilmesi gereken belirli koşullar ve uygulanması gereken reformlar var" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, "Eğer bir tarih belirlenirse, diğer aday ülkeler de süreci tamamlamadan tarih talep edebilir ve süreç odaklı ilerleme yerine sadece tarih belirleme gündeme gelebilir. Ancak Ukrayna'nın siyasi iradesini takdir ediyorum. Eğer şu anki hızlarını ve reform kalitesini korurlarsa, 2030'dan dahi daha erken bir katılım mümkün olabilir." dedi.

Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum - 4

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise, adil ve kalıcı bir barıştan bahsederken bu savaşın gerçek nedeninin unutulmaması gerektiğini ve savaşı başlatanların hesap vereceklerini söyledi.

Zelenski, "Rusya'nın attığı adımlar, bu savaşın nasıl başladığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Öldürülen binlerce insan, hapishanelerde tutulan masumlar ve kaçırılan çocuklar. Bu yüzden bunları asla unutamayız ve unutmayacağız. Umarım partnerlerimiz de bizimle aynı noktada duruyordur." dedi.

Zelenski, "Hiçbir kışkırtma olmaksızın bu savaşın başlatılmasından sorumlu olan herkes bir gün hesap verecek. Elbette bu savaşın en zor safhaları geçtikten sonra, diplomasi sürecine geçilse dahi bir mahkeme kurulması için çaba göstereceğiz. Bu isimleri ve suçluları asla unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum - 5

Zelenski, önümüzdeki 3 yıl için beklentilere ilişkin bir soruya cevabında, "Bu savaşı üç yıl içinde değil, bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum. Mevcut durum, tüm halkımız için son derece zorlu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna askerlerine ve halkına duyduğu saygı gereği üç yıl sonrasını konuşamayacağını fakat bunun yerine güvenliğin nasıl sağlanabileceğinin konuşulabileceğini vurgulayan Zelenski, "Çünkü eğer hazır olmazsak, Rusya on yıl içerisinde yeniden gelebilir. Geri dönmemeleri için onları ait oldukları yere, kendi topraklarına yollamak zorundayız." dedi.

Zelenski, "Eğer Ukrayna önümüzdeki yıllarda AB ve NATO üyesi olursa, bu tabii büyük bir destek sağlar. Daha güçlü bir orduya, güçlü müttefiklere ve sağlam bir birliğe sahip olursak Rusya geri dönemez" ifadelerini kullandı.

Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum - 6
Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum - 7
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