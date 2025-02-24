Kiev'de Ukrayna'ya Destek zirvesi | Zelenski: Savaşı bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum

Zelenski, önümüzdeki 3 yıl için beklentilere ilişkin bir soruya cevabında, "Bu savaşı üç yıl içinde değil, bu yıl bitirebileceğimizi umut ediyorum. Mevcut durum, tüm halkımız için son derece zorlu." ifadelerini kullandı.



Ukrayna askerlerine ve halkına duyduğu saygı gereği üç yıl sonrasını konuşamayacağını fakat bunun yerine güvenliğin nasıl sağlanabileceğinin konuşulabileceğini vurgulayan Zelenski, "Çünkü eğer hazır olmazsak, Rusya on yıl içerisinde yeniden gelebilir. Geri dönmemeleri için onları ait oldukları yere, kendi topraklarına yollamak zorundayız." dedi.



Zelenski, "Eğer Ukrayna önümüzdeki yıllarda AB ve NATO üyesi olursa, bu tabii büyük bir destek sağlar. Daha güçlü bir orduya, güçlü müttefiklere ve sağlam bir birliğe sahip olursak Rusya geri dönemez" ifadelerini kullandı.