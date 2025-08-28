Kiev'e bomba yağdı: "Son tarihler çoktan aşıldı"
Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkentine gece yarısı düzenlediği bombardımanda 3'ü çocuk 14 kişi öldü. Zelenski, saldırıyı "barış müzakerelerine açık bir saygısızlık" olarak değerlendirdi.
Rus füzeleri ve insansız hava araçları Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki apartman bloklarını yerle bir etti.
Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın gece yarısı saldırısında fırlattığı 598 insansız hava aracından 563'ünü ve 31 füzeden 26'sını düşürdüklerini açıkladı.
Hava kuvvetleri 13 noktada isabet ve 26 noktada enkaz düşüşü kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 3'ü çocuk en az 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "barış müzakerelerine açık bir saygısızlık" olarak değerlendirdi.