Kiev'e bomba yağdı: "Son tarihler çoktan aşıldı"

ZELENSKİ'DEN MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI

Zelenski, Ukrayna'nın müttefiklerinden yeni yaptırımlar da dahil olmak üzere sert bir tepki verilmesini istedi.

Ayrıca Rusya'nın müttefiki Çin ve Avrup Birliği üyesi Macaristan'ı, Moskova'ya karşı çok daha sert bir tutum sergilemeye çağırdı.

Ukrayna lideri, “Tüm son tarihler çoktan aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat mahvoldu. Rusya, bu savaşın her günü, her saldırısı için sorumlu olduğunu hissetmelidir” dedi.