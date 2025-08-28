Kiev'e bomba yağdı: "Son tarihler çoktan aşıldı"

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkentine gece yarısı düzenlediği bombardımanda 3'ü çocuk 14 kişi öldü. Zelenski, saldırıyı "barış müzakerelerine açık bir saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Kiev'e bomba yağdı: "Son tarihler çoktan aşıldı" - 1

Rus füzeleri ve insansız hava araçları Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki apartman bloklarını yerle bir etti.

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın gece yarısı saldırısında fırlattığı 598 insansız hava aracından 563'ünü ve 31 füzeden 26'sını düşürdüklerini açıkladı.

Hava kuvvetleri 13 noktada isabet ve 26 noktada enkaz düşüşü kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,  3'ü çocuk en az 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "barış müzakerelerine açık bir saygısızlık" olarak değerlendirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Kiev'e bomba yağdı: "Son tarihler çoktan aşıldı" - 2

AB DELEGSAYONUNUN BUNULUNDUĞU BİNA VURULDU

Kiev'deki acil durum ekipleri,  Rus saldırısında yıkılan bir apartmanın enkazını aradı.

Kurtarma ekipleri, Kiev'in Darnytsia semtindeki çok katlı bir apartmandan sedyeyle bir ceset taşıdıkları görülürken, diğerleri ağır makinelerin yardımıyla enkazın altında kazı çalışmaları yaptı.

Kiev askeri idaresinin başkanı Tymur Tkachenko, Telegram'da, acil durum ekiplerinin başkentteki 20'den fazla noktada saldırıların ardından çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Saldırıda Avrupa Birliği delegasyonunun bulunduğu bir bina da vuruldu. Binanın hasar aldığı ancak personelim yaralanmadığı bildirildi. 

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da saldırıda, İngiltere'nin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'a ait binanın hasar aldığını duyurdu.

Kiev'e bomba yağdı: "Son tarihler çoktan aşıldı" - 3

"MÜZAKERE YERİNE BALİSTİK SİLAH"

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısına ve 2022 Şubat ayında başlattığı işgalin yol açtığı savaşı sona erdirmenin önemini vurgulayan açıklamalarına rağmen Ukrayna şehirlerine yönelik hava saldırılarına devam  ediyor.

Zelenski, yaptığı açıklamada, “Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları tercih ediyor. Savaşı sona erdirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu, Rusya'nın hala sonuçlarından korkmadığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Kiev'e bomba yağdı: "Son tarihler çoktan aşıldı" - 4

ZELENSKİ'DEN MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI

Zelenski, Ukrayna'nın müttefiklerinden yeni yaptırımlar da dahil olmak üzere sert bir tepki verilmesini istedi.

Ayrıca Rusya'nın müttefiki Çin ve Avrup Birliği üyesi Macaristan'ı, Moskova'ya karşı çok daha sert bir tutum sergilemeye çağırdı.

Ukrayna lideri, “Tüm son tarihler çoktan aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat mahvoldu. Rusya, bu savaşın her günü, her saldırısı için sorumlu olduğunu hissetmelidir” dedi.

Kiev'e bomba yağdı: "Son tarihler çoktan aşıldı" - 5
DAHA FAZLA GÖSTER