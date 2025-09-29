Kiev'e bombalar yağdı: 12 saatlik saldırı şehri harap etti

SİRENLER SAATLERCE ÇALDI

Kiev’de sirenler yaklaşık yedi saat boyunca çaldı. Bu, başkentte şimdiye kadar yaşanan en uzun ve yoğun hava saldırılarından biri olarak kayda geçti.

Saldırı sırasında Polonya, güneydoğu sınırındaki hava sahasını geçici olarak kapattı ve savaş uçaklarını havalandırdı.

Bu adım, çatışmanın NATO topraklarına sıçrama riskini yeniden gündeme getirdi.