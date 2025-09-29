Kiev'e bombalar yağdı: 12 saatlik saldırı şehri harap etti
Rusya’nın 12 saat süren ve savaşın en büyüklerinden biri olarak kayda geçen son saldırısında Ukrayna'nın başkenti Kiev adeta harabeye döndü. Yüzlerce füze ve İHA’nın yağdığı kentte yıkım havadan görüntülendi.
Rusya, savaşın en ağır saldırılarından birini pazar günü sabaha karşı başlattı.
Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgeye yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatıldı.
En az dört kişi hayatını kaybederken, 80’den fazla kişi yaralandı.