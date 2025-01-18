Kiev'e füze saldırısı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Rusya, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Füzelerin isabet ettiği bir binanın camları kırıldı, bölgedeki boru hattı patladı. Şehir merkezine yakın bir metro istasyonu da hasar gördü.
24 İHA, 2 BALİSTİK FÜZE
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Kiev'e 24 insansız hava aracı ve iki balistik füze fırlattığını duyurdu.
Hava savunma sistemlerinin devreye girerek İHA'ları ve füzeleri imha ettiği açıklandı.