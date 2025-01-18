Kiev'e füze saldırısı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Rusya, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Füzelerin isabet ettiği bir binanın camları kırıldı, bölgedeki boru hattı patladı. Şehir merkezine yakın bir metro istasyonu da hasar gördü.

Kiev'e füze saldırısı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 1

24 İHA, 2 BALİSTİK FÜZE

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Kiev'e 24 insansız hava aracı ve iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin devreye girerek İHA'ları ve füzeleri imha ettiği açıklandı.

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Kiev'e füze saldırısı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 2

BORU HATTI PATLADI

Saldırı sonucu dört kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Kiev'in Shevchenkivsky bölgesindeki bir binanın camları kırıldı, bölgedeki boru hattı patladı.

Kiev'e füze saldırısı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 3

Şehir merkezine yakın bir metro istasyonu da hasar gördü.

Ukrayna ordusu, son günlerde Rusya'nın enerji ve askeri tesislerine yönelik hava saldırılarını artırmıştı.

Kiev'e füze saldırısı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 4
Kiev'e füze saldırısı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 5
Kiev'e füze saldırısı: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 6
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