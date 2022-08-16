Haberler - ntv.com.tr 16.08.2022 - 17:02 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 17:26
Ayrıca, 2019 yılında Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin en iyi pilotu unvanını alan Lystopad'ın ölüm haberi 2005 ile 2008 yılları arasında öğrencisi olduğu Ivano Fizik ve Teknik Lisesi yönetimi tarafından duyuruldu.
Lise tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, “İvano Fizik ve Teknik Lisesi mezunu Anton Lystopad, Ukrayna’yı savunurken öldü. Milyonlarca Ukraynalı, Bağımsızlığın 30. Yıldönümü Günü’nde, Khreshchatyk üzerindeki savaş uçaklarının gösterisini zevk ve gururla izledi. Anton'umuz bu uçakların lideriydi. İnatla hayalinin peşinden gitti: pilot olmak, gökyüzünde bir kuş gibi uçmak ve dünyanın güzelliğini bir kartal gözüyle seyretmek" denildi.
Lystopad, ölümünden birkaç gün önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından prestijli bir ödül olan Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmişti.
Diğer taraftan, Ukraynalı haber sitesi Ukrinform, 2013'ten 2018'e kadar Lystopad’ın Ivan Kozhedub Ulusal Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nde okuduğunu ve buradaki en yüksek rütbeli savaş pilotu olduğunu bildirdi.
Bu ayın başlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Rusya'ya karşı gökyüzünü "güvenilir bir şekilde" koruduğunu söyledi.
7 Ağustos tarihli açıklamada, “Hava Kuvvetleri, Ukrayna hava sahasını büyük bir özveri ile koruyor ve içindeki Rus saldırganına layık bir şekilde karşılık veriyor" denilmişti.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Moskova'nın Washington tarafından tedarik edilen HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri) nedeniyle Ukrayna'ya karşı savaşta hava üstünlüğü elde etmek için mücadele ettiğini duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesinde üç gün içinde üçüncü bir Rus helikopterinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.