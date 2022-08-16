"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad
öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı

Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Kiev'in koruyucusu olarak ünlenen ve ülkenin en iyi pilotlarından biri olan Anton Lystopad Rusya’nın saldırıları sonucunda öldürüldü. 2019 yılında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin en iyi pilotu unvanını alan Anton Lystopad, Zelenski’den cesaret madalyası ödülü almıştı.

Haberler - ntv.com.tr 16.08.2022 - 17:02 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 17:26

"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı - 1

'nın en iyi hava kuvvetleri pilotlarından birinin 'nın saldırı sonucunda öldüğü duyuruldu. Rusya'nın savaşın ilk zamanlarında Ukrayna'nın başkentindeki ilerleyişinin durmasındaki katkılarından dolayı Anton Lystopad adlı pilot Kiev'in koruyucusu olarak ünlenmişti. 

"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı - 2

ÖLÜM HABERİNİ LİSESİ DUYURDU

Ayrıca, 2019 yılında Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin en iyi pilotu unvanını alan Lystopad'ın ölüm haberi 2005 ile 2008 yılları arasında öğrencisi olduğu Ivano Fizik ve Teknik Lisesi yönetimi tarafından duyuruldu.

"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı - 3

UKRAYNA'YI SAVUNURKEN ÖLDÜ

Lise tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, “İvano Fizik ve Teknik Lisesi  mezunu Anton Lystopad, Ukrayna’yı savunurken öldü. Milyonlarca Ukraynalı, Bağımsızlığın 30. Yıldönümü Günü’nde, Khreshchatyk üzerindeki savaş uçaklarının gösterisini zevk ve gururla izledi. Anton'umuz bu uçakların lideriydi. İnatla hayalinin peşinden gitti: pilot olmak, gökyüzünde bir kuş gibi uçmak ve dünyanın güzelliğini bir kartal gözüyle seyretmek" denildi.

"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı - 4

ZELENSKİ TARAFINDAN CESARET NİŞANI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Lystopad, ölümünden birkaç gün önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski  tarafından prestijli bir ödül olan Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmişti.

"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı - 5

Diğer taraftan, Ukraynalı haber sitesi Ukrinform, 2013'ten 2018'e kadar Lystopad’ın Ivan Kozhedub Ulusal Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nde okuduğunu ve buradaki en yüksek rütbeli savaş pilotu olduğunu bildirdi.

"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı - 6

Bu ayın başlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı,  Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Rusya'ya karşı gökyüzünü "güvenilir bir şekilde" koruduğunu söyledi. 

"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı - 7

7 Ağustos tarihli açıklamada, “Hava Kuvvetleri, Ukrayna hava sahasını büyük bir özveri ile koruyor ve  içindeki Rus saldırganına layık bir şekilde karşılık veriyor" denilmişti.  

"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı - 8

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Moskova'nın Washington tarafından tedarik edilen HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri) nedeniyle Ukrayna'ya karşı savaşta hava üstünlüğü elde etmek için mücadele ettiğini duyurdu. 

"Kiev'in koruyucusu" Anton Lystopad öldürüldü: Zelenski'den cesaret madalyası almıştı - 9

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesinde üç gün içinde üçüncü bir Rus helikopterinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

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