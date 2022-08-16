UKRAYNA'YI SAVUNURKEN ÖLDÜ

Lise tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, “İvano Fizik ve Teknik Lisesi mezunu Anton Lystopad, Ukrayna’yı savunurken öldü. Milyonlarca Ukraynalı, Bağımsızlığın 30. Yıldönümü Günü’nde, Khreshchatyk üzerindeki savaş uçaklarının gösterisini zevk ve gururla izledi. Anton'umuz bu uçakların lideriydi. İnatla hayalinin peşinden gitti: pilot olmak, gökyüzünde bir kuş gibi uçmak ve dünyanın güzelliğini bir kartal gözüyle seyretmek" denildi.