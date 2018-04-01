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Kilauea yanardağı faaliyette

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Dünyanın en aktif yanardağları arasında olan Hawaii'nin doğusundaki Kilauea yanardağı faaliyete geçti.

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    Hawaii'nin en aktif yanardağı Kilauea, lav ve kül püskürtmeye başladı.
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    Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve yüksek nem nedeniyle bulut fırtınası meydana geldi.
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    6 bin 800 metre yüksekliğindeki Kilauea Dağı'nın 200 bin yıl önce okyanus üzerinde oluştuğu tahmin ediliyor.
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    Yanardağ patladığı zaman okyanusa sık sık lav boşaltıyor. Kilauea, her an faaliyete geçme potansiyeli taşıdığı için çevresinde yerleşime izin verilmiyor.
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