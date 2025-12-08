Kilauea'dan fışkıran lavlar kamerayı yuttu
08.12.2025 14:15
AFP
Dünyanın en aktif yanardağlarından olan Hawaii’deki Kilauea Yanardağı bir kez daha patladı. Patlama anını çeken kamera, kül bulutunun arasında kayboldu.
ABD’li volkanologlar, Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’ndan taze lavların fışkırdığını açıkladı.
AFP haber ajansının paylaştığı videoda, yanardağın patlama anını çeken kameranın kül bulutunun arasında kaybolduğu görüldü.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) bağlı Hawaii Yanardağı Gözlemevi, dün yaptığı açıklamada, “Kuzey bacasından şu anda yaklaşık 15 ile 30 metre yüksekliğe ulaşan sürekli lav fıskiyeleri püskürüyor” ifadelerini kullandı ve yüksekliklerin hızla arttığını belirtti.
Faaliyetlerin, 23 Aralık 2024’te başlayan patlamadan bu yana aralıklı şekilde sürdüğü ve genellikle bir gün ya da daha kısa sürdüğü belirtildi. Tüm patlama faaliyetlerinin, Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı içindeki Halemaumau krateriyle sınırlı olduğu, volkanik gaz veya kül nedeniyle yerel havalimanlarının etkilenmesinin beklenmediği ifade edildi.
"PELE'NİN SAÇI"NA KARŞI TETİKTELER
Yetkililer, yüksek düzeyde volkanik gaz ile birlikte “Pele’nin saçı” olarak adlandırılan bir fenomene karşı da tetikte.
Bu olgu, “lav fıskiyesi faaliyetleri sırasında sıkça oluşan ve bacadan 15 kilometreden daha uzağa taşınabilen volkanik cam lifleri” anlamına geliyor.
Ayrıca sıcak, cam benzeri volkanik parçaların, patlama bacalarından 1 ile 3 kilometre uzaklıktaki alanlara düşebileceği uyarısı yapıldı.
EN AKTİF ALTI YANARDAĞDAN BİRİ
Kilauea, 1983’ten bu yana oldukça aktif ve nispeten düzenli aralıklarla patlıyor.
Hawaii Adaları’nda bulunan altı aktif yanardağdan biri olan Kilauea, dünyanın en büyük yanardağı olan Mauna Loa ile birlikte yer alıyor.
Kilauea, komşusu Mauna Loa’dan çok daha küçük olmasına rağmen çok daha aktif ve kızıl kızıl lav gösterileriyle helikopter turlarına katılan turistleri düzenli olarak kendine hayran bırakıyor.