Kilauea'dan fışkıran lavlar kamerayı yuttu

Kilauea, 1983’ten bu yana oldukça aktif ve nispeten düzenli aralıklarla patlıyor.

Hawaii Adaları’nda bulunan altı aktif yanardağdan biri olan Kilauea, dünyanın en büyük yanardağı olan Mauna Loa ile birlikte yer alıyor.

Kilauea, komşusu Mauna Loa’dan çok daha küçük olmasına rağmen çok daha aktif ve kızıl kızıl lav gösterileriyle helikopter turlarına katılan turistleri düzenli olarak kendine hayran bırakıyor.