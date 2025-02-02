Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu

Zorlu sürecini ''Bedenimden memnun değildim ama aşırı yeme alışkanlığımı durduramıyordum. Yardıma ihtiyacım vardı" sözleriyle anlatan kadın, Manchester'da bir klinikte tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 10 bin sterlin ödeme yapan Alessia'nın operasyonu yaklaşık 3 saat sürdü. Ameliyat sonrası başlangıçta her şey normal görünüyordu ancak Sofia Alessia, çok geçmeden hastalandı. Et parçaları kustuğunu anlatan talihsiz kadın, birkaç hafta boyunca hiçbir şey yiyemedi. Vücudu susuz kaldığı için fenalaşan Alessia, endişelenerek ambulansı aradı.