Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu

İngiltere'nin Littleborough bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Sofia Alessia, hamilelik kilolarından kurtulmak için girdiği ameliyat sonrası sepsis geçirdi. Ölümle burun buruna gelen Alessia, ''Et parçaları kusuyordum, hayatım bir anda kabusa döndü. Ölmemek için hemşireye yalvardım'' diyerek, yaşadığı sancılı süreci anlattı.

Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu - 1

İlk hamileliği sırasında kilo alan Sofia Alessia, beslenme tarzında yaptığı değişikliklere ve düzenli egzersiz yapmasına rağmen hedeflediği fiziğe ulaşamadı. 

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Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu - 2

Zorlu sürecini ''Bedenimden memnun değildim ama aşırı yeme alışkanlığımı durduramıyordum. Yardıma ihtiyacım vardı" sözleriyle anlatan kadın, Manchester'da bir klinikte tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 10 bin sterlin ödeme yapan Alessia'nın operasyonu yaklaşık 3 saat sürdü.  Ameliyat sonrası başlangıçta her şey normal görünüyordu ancak Sofia Alessia, çok geçmeden hastalandı. Et parçaları kustuğunu anlatan talihsiz kadın, birkaç hafta boyunca hiçbir şey yiyemedi. Vücudu susuz kaldığı için fenalaşan Alessia, endişelenerek ambulansı aradı.

Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu - 3

Worcester Royal Hastanesi'ne sevk edilen Sofia Alessia'nın sağlık durumu daha da kötüleşti. Zatürreye yakalanan kadının akciğerlerinde kan pıhtıları tespit edildi. Doktorlar, midesinin yüzde 80'inin çıkarıldığını ve darlık oluştuğunu belirtti. Klinik ile iletişim kurulduktan sonra başarısız ameliyatın telafi edilmesi için yeni bir tedavi planı oluşturuldu.

Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu - 4

İkinci kez bıçak altına yatan Sofia Alessia'nın ameliyatında tekrar bazı problemler yaşandı. Önceki ameliyatın etkisiyle mide çıkartılırken, bağırsağa zımbalanan alanlar sepsis gelişmesine yol açtı. ''Ölmemek için hemşireye yalvardım'' diyen Alessia, ameliyatın ardından iki hafta boyunca Worcester Royal Hastanesi'nde tedavi gördü ve alt bağırsak ile midedeki zımbalar çıkarıldı. 9 Nisan'da taburcu edilen Sofia, karnındaki birçok yara iziyle evine döndü.

Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu - 5

Hala iyileşme sürecinde olduğunu belirten Sofia, "Kilo verme ameliyatı için Türkiye'ye gitmemem gerektiği söylenmişti ama burada da büyük bir tehlike atlattım" diyerek yaşadığı süreci özetledi. Şu an 47 kilo olan Sofia, toplamda 37 kilo verdiğini ancak bu süreçte yaşadığı acıların tarif edilemez olduğunu anlattı.

Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu - 6

SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun enfeksiyonla mücadele için kimyasallar salgılaması sonucu gelişen, yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu kimyasallar, vücudun kendi organ ve dokularına zarar vererek şoka, organ yetmezliğine ve hatta ölüme yol açabilir.

Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu - 7

SEPSİSİSİN 6 ÖNEMLİ BELİRTİSİ

Sepsisin yaygın belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Konuşma bozukluğu veya kafa karışıklığı, uyuşukluk, yönelim bozukluğu
  • Aşırı titreme, kas ağrıları, ateş veya düşük sıcaklık
  • Döküntüye baskı yapıldığında geçmeyen döküntüler
  • Şiddetli nefes darlığı, hızlı nefes alışı
  • Birkaç saat boyunca idrar yapamama
  • Benekli veya soluk cilt

Çocuklarda ayrıca kasılmalar, nöbetler ve baskı yapıldığında geçmeyen döküntüler görülebilir. Sepsis vakalarının yüzde 40’ından fazlası 5 yaş altındaki çocuklarda görülmektedir.

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