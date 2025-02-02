Kilo vermek isterken canından oluyordu: Ölmemek için hemşireye yalvardım, ağzımdan et parçaları çıkıyordu
İngiltere'nin Littleborough bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Sofia Alessia, hamilelik kilolarından kurtulmak için girdiği ameliyat sonrası sepsis geçirdi. Ölümle burun buruna gelen Alessia, ''Et parçaları kusuyordum, hayatım bir anda kabusa döndü. Ölmemek için hemşireye yalvardım'' diyerek, yaşadığı sancılı süreci anlattı.
İlk hamileliği sırasında kilo alan Sofia Alessia, beslenme tarzında yaptığı değişikliklere ve düzenli egzersiz yapmasına rağmen hedeflediği fiziğe ulaşamadı.