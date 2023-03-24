Kim Jong-un ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına yanıt verdi: Nükleer tsunami korkusu

Pyongyang ordusunun Güney Hamgyong Eyaleti, Hamhung Şehri, Hungnam Bölgesi, Jakdo-dong'daki tatbikat sırasında iki adet 'Hwasal-1' tipi stratejik seyir füzesi ve iki adet 'Hwasal-2' tipi stratejik seyir füzesi fırlattığını belirten devlet medyası, füzelerin "sırasıyla 7 bin 557 ila 7 bin 567 saniye ve 9 bin 118 ila 9 bin 129 saniye boyunca bin 500 km ve bin 800 km uzunluğunda oval ve desen-8 yörüngelerinde uçtuktan sonra" Kore'nin Doğu Denizi'ndeki hedefini başarıyla vurduğunu ekledi.