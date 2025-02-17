Kim Jong Un, babasının mumyasını ziyaret etti: Kuzey Kore’de büyük bayram

50 BİN DAİRELİK TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

KCNA bir başka haberinde Kim'in pazar günü Pyongyang'da 50 bin yeni ev inşa etme projesinin son aşaması için düzenlenen temel atma törenine katıldığını bildirdi.

Kim'in ekonomiyi canlandırmaya yönelik beş yıllık planının bir parçası olarak 2021'de başlatılan ve her yıl Pyongyang'da en az 10 bin yeni daire dağıtmak üzere tasarlanan iddialı girişim, bazı analistler tarafından uluslararası yaptırımlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sorgulandı.

KCNA tarafından yayınlanan fotoğraf ve videoda Kim, modern apartman ve yüksek bina görüntülerinin yer aldığı bir fonda, törene katılan ve çoğu koruyucu kask takmış binlerce kişi tarafından alkışlanırken görülüyor.