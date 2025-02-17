Kim Jong Un, babasının mumyasını ziyaret etti: Kuzey Kore’de büyük bayram
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 4 yıl aranın ardından babasının ve dedesinin mumyalanmış naaşlarının bulunduğu başkent Pyongyang'daki Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti. Baba Kim Jong'un doğum günü, Kuzey Kore'de Parlayan Yıldız Günü olarak adlandırılan büyük bir bayram olarak kutlanıyor. Kuzey Kore lideri törenin ardından 50 bin yeni ev inşa etme projesinin son aşaması için düzenlenen temel atma törenine katıldı.
Devlet medyası KCNA'nın yaptığı açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, merhum babası ve eski lideri Kim Jong Il'in doğum günü nedeniyle aile anıt mezarına giderek saygı duruşunda bulundu.
Kuzey Kore lideri, refah ve güvenlik için “kutsal mücadeleyi” sürdürme sözü verdi.
Kim Jong Il'inn 16 Şubat'a denk gelen doğum günü, Kuzey Kore'de Parlayan Yıldız Günü olarak adlandırılan büyük bir bayram olarak kutlanıyor.
Ancak genç Kim, dört yıl aradan sonra ilk kez babasının ve dedesinin mumyalanmış naaşlarının bulunduğu başkent Pyongyang'daki Kumsusan Güneş Sarayı'nı yıldönümü için ziyaret etti.