Kim Jong Un, babasının mumyasını ziyaret etti: Kuzey Kore’de büyük bayram

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 4 yıl aranın ardından babasının ve dedesinin mumyalanmış naaşlarının bulunduğu başkent Pyongyang'daki Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti. Baba Kim Jong'un doğum günü, Kuzey Kore'de Parlayan Yıldız Günü olarak adlandırılan büyük bir bayram olarak kutlanıyor. Kuzey Kore lideri törenin ardından 50 bin yeni ev inşa etme projesinin son aşaması için düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Kim Jong Un, babasının mumyasını ziyaret etti: Kuzey Kore’de büyük bayram - 1

Devlet medyası KCNA'nın yaptığı açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, merhum babası ve eski lideri Kim Jong Il'in doğum günü nedeniyle  aile anıt mezarına giderek saygı duruşunda bulundu.

Kuzey Kore lideri, refah ve güvenlik için “kutsal mücadeleyi” sürdürme sözü verdi.

Kim Jong Il'inn 16 Şubat'a denk gelen doğum günü, Kuzey Kore'de Parlayan Yıldız Günü olarak adlandırılan büyük bir bayram olarak kutlanıyor.

Ancak genç Kim, dört yıl aradan sonra ilk kez babasının ve dedesinin mumyalanmış naaşlarının bulunduğu başkent Pyongyang'daki Kumsusan Güneş Sarayı'nı yıldönümü için ziyaret etti.

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Kim Jong Un, babasının mumyasını ziyaret etti: Kuzey Kore’de büyük bayram - 2

"KUTSAL MÜCADELE İRADESİ"

KCNA, Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ve üst düzey bir İşçi Partisi yetkilisinin yanı sıra diğer yardımcılarının eşliğinde “en alçakgönüllü saygıyla” saygı duruşunda bulunduğunu söyledi.

Açıklamada, “Ülkenin ebedi refahı, halkın güvenliği ve refahının artırılması için kendini kutsal mücadeleye adama konusundaki ciddi iradesini ifade etti” denildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulduğundan bu yana Kuzey Kore'yi yöneten Kim hanedanı, etraflarında kişilik kültleri inşa ederek iktidarlarını güçlendirmeye çalışmış olsa da Kim Jong Un, seleflerine güvenmeden kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığının işaretlerini giderek daha fazla veriyor.

Kim Jong Un, babasının mumyasını ziyaret etti: Kuzey Kore’de büyük bayram - 3

50 BİN DAİRELİK TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

KCNA bir başka haberinde Kim'in pazar günü Pyongyang'da 50 bin yeni ev inşa etme projesinin son aşaması için düzenlenen temel atma törenine katıldığını bildirdi.

Kim'in ekonomiyi canlandırmaya yönelik beş yıllık planının bir parçası olarak 2021'de başlatılan ve her yıl Pyongyang'da en az 10 bin yeni daire dağıtmak üzere tasarlanan iddialı girişim, bazı analistler tarafından uluslararası yaptırımlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sorgulandı.

KCNA tarafından yayınlanan fotoğraf ve videoda Kim, modern apartman ve yüksek bina görüntülerinin yer aldığı bir fonda, törene katılan ve çoğu koruyucu kask takmış binlerce kişi tarafından alkışlanırken görülüyor.

Kim Jong Un, babasının mumyasını ziyaret etti: Kuzey Kore’de büyük bayram - 4

"YENİ BİR REFAH DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın Koreler arası ilişkilerle ilgilenen sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey Kore'nin konut inşaatı gibi nispeten kolay ilerleme kaydedebilecekleri alanlarda insan gücü ve malzeme seferber ederek somut sonuçlar üretmeye odaklandığını söyledi.

Tören sırasında Kim, inşaat işçilerini ve yetkilileri geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 400 ilerleme kaydettikleri için övdü ve şehri genişletmeye devam etmek için başka bir plan sözü verdi.

KCNA, projenin “Pyongyang'da, halkın dünyada gurur duyacağı ideal caddelerin her yıl inşa edildiği yeni bir refah dönemi başlatacağını” söyledi.

Kim Jong Un, babasının mumyasını ziyaret etti: Kuzey Kore’de büyük bayram - 5
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