Kim Jong Un bu kez de savaş gemisi kullandı

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bu hafta içinde donanmaya ait yeni savaş gemilerinde yapılan testleri izlediğini duyurdu. Testler kapsamında denizden yüzeye seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Kim Jong Un’un, geçen yıl denize indirilen iki destroyerden biri olan “Choe Hyon” sınıfı gemiyi inceleyerek performans testlerini takip ettiği ifade edildi. KCNA’nın aktardığına göre Kim, “Donanmanın nükleer silahlarla donatılması süreci tatmin edici şekilde ilerliyor.” dedi.

Kim ayrıca bu gelişmelerin ülkenin deniz egemenliğini koruma kapasitesinde yarım yüzyıldır görülmeyen bir değişim anlamına geldiğini söyledi.