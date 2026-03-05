Kim Jong Un bu kez de savaş gemisi kullandı
05.03.2026 11:49
AFP, Reuters
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni destroyer üzerinde gerçekleştirilen füze testlerini denetledi. Kim, Pyongyang yönetiminin donanmayı nükleer silahlarla donatma sürecinde önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.
DONANMADA NÜKLEER SİLAH DÖNEMİ
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bu hafta içinde donanmaya ait yeni savaş gemilerinde yapılan testleri izlediğini duyurdu. Testler kapsamında denizden yüzeye seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.
Kim Jong Un’un, geçen yıl denize indirilen iki destroyerden biri olan “Choe Hyon” sınıfı gemiyi inceleyerek performans testlerini takip ettiği ifade edildi. KCNA’nın aktardığına göre Kim, “Donanmanın nükleer silahlarla donatılması süreci tatmin edici şekilde ilerliyor.” dedi.
Kim ayrıca bu gelişmelerin ülkenin deniz egemenliğini koruma kapasitesinde yarım yüzyıldır görülmeyen bir değişim anlamına geldiğini söyledi.
YENİ DESTROYER VE FÜZE KAPASİTESİ
Yaklaşık 5 bin tonluk Choe Hyon sınıfı destroyerler, Kuzey Kore’nin son yıllarda artırmaya çalıştığı deniz gücünün önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Pyongyang yönetimi, bu gemilerin “en güçlü silah sistemleriyle” donatıldığını öne sürüyor.
Analistler, söz konusu gemilerin nükleer başlık taşıyabilecek kısa menzilli taktik füzelerle donatılmış olabileceğini belirtiyor. Ancak Kuzey Kore’nin nükleer başlıkları küçültme kapasitesini tam olarak kanıtlayamadığı da ifade ediliyor.
BÖLGESEL GERİLİMİN GÖLGESİNDE
Kuzey Kore yönetimi geçtiğimiz hafta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “yasa dışı saldırganlık” olarak nitelendirmişti.
Uzmanlara göre Kim Jong Un’un destroyer testlerini kamuoyuna duyurması, hem İran krizi sırasında güç gösterisi yapmak hem de yaklaşan ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatları öncesinde mesaj vermek amacı taşıyor.
ABD İLE OLASI GÖRÜŞME İHTİMALİ
Washington ve Pyongyang uzun süredir karşı karşıya olsa da ABD son aylarda Kuzey Kore ile üst düzey görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulunuyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong Un arasında bu yıl bir zirve ihtimalinin değerlendirildiğini belirtiyor.
Kim Jong Un ise geçen ay yaptığı açıklamada, Washington’un Kuzey Kore’nin nükleer statüsünü kabul etmesi halinde iki ülkenin “iyi ilişkiler kurabileceğini” söylemişti.