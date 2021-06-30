Kim Jong-un, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden üst düzey yetkilileri kovdu: Ağır sonuçları olacak

EKONOMİK MALİYETİNE RAĞMEN ÇİN İLE SINIRLARINI KAPATTI

Bugüne kadar Kuzey Kore, bir dizi acımasız halk sağlığı önlemleri sayesinde büyük bir Covid-19 vakası salgınını önleyebildi. Kim'in geçen yıl, Çin'den mal ithal ederken kurallara uymayan bir gümrük memuru da dahil olmak üzere, Covid-19 ile ilgili suçlardan dolayı iki kişiyi idam ettirdiği öne sürüldü.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin sınırları, yoksul ülke halkının aç kalmasını önlemek için ihtiyaç duyduğu ekonomik bir yaşam çizgisi olan Pekin ile ticaret üzerindeki zincirleme etkilere rağmen virüsü uzak tutmak için Ocak 2020'den bu yana mühürlendi.