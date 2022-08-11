Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı

Öte yandan, Kuzey Kore 29 Temmuz'dan bu yana yeni şüpheli vaka bildirmedi. Ancak uluslararası gözlemciler ülkede sınırlı test yapıldığını söyledi. KCNA, Nisan ayının sonundan bu yana 4,8 milyon enfeksiyon olduğunu, ancak yalnızca 74 ölüm olduğunu belirtti. Bu da Kuzey Kore’nin yüzde 0,002 ile dünyadaki en düşük Covid-19 ölüm oranına sahip olduğu anlamına geliyor.