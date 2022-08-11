Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı

Haberler - ntv.com.tr 11.08.2022 - 09:50 | Son Güncelleme : 11.08.2022 - 10:10
Kim Yo-Jong’un açıklamaları, ağabeyinin ülkenin Covid-19 karşı savaşında zaferini ilan ederken geldi. Dünyanın geri kalanından izole bir şekilde yaşayan ülke ilk Covid salgını mayıs ayında duyurdu ve düşük vaka ile ölü sayısı bildirdi.
Güçlü bir üst düzey yetkili olan Kim Yo-Jong konuşmasında Güney Kore'yi sınırın ötesine Pyongyang karşıtı broşürler göndererek Covid-19’u Kuzey'e yaymakla suçladı. Güney Kore'deki aktivistler, geçen yıl yasaklanmış olmasına rağmen, propaganda broşürlerini balonlar kullanarak onlarca yıldır Kuzey Kore’ye gönderiyor.
Devlet haber ajansı KCNA'ya göre Kim, broşürlerin gönderilmesini "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirdi ve "kontamine nesnelerle temas yoluyla bulaşıcı bir hastalık yayma tehlikesi" olduğunu belirtti. Kim Yo-Jong ayrıca Kuzey Kore'nin Güney Kore’ye "güçlü bir misilleme tepkisi" düşündüğü konusunda uyardı.
34 yaşındaki Kim-Yo Jong, yaptığı konuşmada ağabeyinin sağlığına da değinerek, "Ateşi yüksek ve ağır hasta olmasına rağmen, son ana kadar bakmak zorunda olduğu insanları düşünerek bir an bile dinlenemedi” dedi.
Kuzey Kore, test ekipmanı eksikliği nedeniyle corona virüs vakalarını ateşli hastalık olarak tanımlıyor.
KCNA'nın bildirdiğine göre, Kim Jong-Un virüse karşı "büyük bir zafer" ilan etti ve Kuzey Korelilerin "yılmayan azmini" övdü. Ayrıca, Kuzey Kore lideri kısıtlamaların kaldırılmasını emretti ve ülkede corona virüs nedeniyle sadece 74 ölümün yaşandığını aktardı.
Öte yandan, Kuzey Kore 29 Temmuz'dan bu yana yeni şüpheli vaka bildirmedi. Ancak uluslararası gözlemciler ülkede sınırlı test yapıldığını söyledi. KCNA, Nisan ayının sonundan bu yana 4,8 milyon enfeksiyon olduğunu, ancak yalnızca 74 ölüm olduğunu belirtti. Bu da Kuzey Kore’nin yüzde 0,002 ile dünyadaki en düşük Covid-19 ölüm oranına sahip olduğu anlamına geliyor.
Ancak, birçok uzman bu istatistiklere inanmakta güçlük çekiyor. Batılı araştırmacılar, ülkenin birkaç yoğun bakım ünitesiyle dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu ve Covid-19’un tedavisi ilaçları veya aşıları olmadığını öne sürüyor.