Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Covid-19'a karşı 'zafer' kazandıklarını ilan ettiği gün kız kardeşi Kim Yo-Jong ağabeyinin yüksek ateşli ve ağır hasta olduğu zamanlarda bile dinlenmeden çalıştığını söyledi. Kim Yo-Jong'un bu ifadeleri Kuzey Kore'de ateşli hastalık olarak adlandırılan Covid-19'a yakalandı iddialarını güçlendirdi.

Haberler - ntv.com.tr 11.08.2022 - 09:50 | Son Güncelleme : 11.08.2022 - 10:10

Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı - 1

Kim Yo-Jong’un açıklamaları, ağabeyinin ülkenin Covid-19  karşı savaşında zaferini ilan ederken geldi. Dünyanın geri kalanından izole bir şekilde yaşayan ülke ilk Covid salgını mayıs ayında duyurdu ve düşük vaka ile ölü sayısı bildirdi.

Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı - 2

Güçlü bir üst düzey yetkili olan Kim Yo-Jong konuşmasında Güney Kore'yi sınırın ötesine Pyongyang karşıtı broşürler göndererek Covid-19’u Kuzey'e yaymakla suçladı. Güney Kore'deki aktivistler, geçen yıl yasaklanmış olmasına rağmen, propaganda broşürlerini balonlar kullanarak onlarca yıldır ’ye gönderiyor.

Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı - 3

GÜNEY KORE'Yİ TEKRAR TEHDİT ETTİ

Devlet haber ajansı KCNA'ya göre Kim, broşürlerin gönderilmesini "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirdi ve "kontamine nesnelerle temas yoluyla bulaşıcı bir hastalık yayma tehlikesi" olduğunu belirtti. Kim Yo-Jong ayrıca Kuzey Kore'nin Güney Kore’ye  "güçlü bir misilleme tepkisi" düşündüğü konusunda uyardı.

Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı - 4

34 yaşındaki Kim-Yo Jong, yaptığı konuşmada ağabeyinin sağlığına da değinerek, "Ateşi yüksek ve ağır hasta olmasına rağmen, son ana kadar bakmak zorunda olduğu insanları düşünerek bir an bile dinlenemedi” dedi.

Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı - 5

Kuzey Kore, test ekipmanı eksikliği nedeniyle corona virüs vakalarını ateşli hastalık olarak tanımlıyor.

Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı - 6

ÜLKEDE SADECE 74 ÖLÜM YAŞANDI

KCNA'nın bildirdiğine göre, Kim Jong-Un  virüse karşı "büyük bir zafer" ilan etti ve Kuzey Korelilerin "yılmayan  azmini" övdü. Ayrıca, Kuzey Kore lideri kısıtlamaların kaldırılmasını emretti ve ülkede corona virüs nedeniyle sadece 74 ölümün yaşandığını aktardı.

Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı - 7

Öte yandan, Kuzey Kore 29 Temmuz'dan bu yana yeni şüpheli vaka bildirmedi. Ancak uluslararası gözlemciler ülkede sınırlı test yapıldığını söyledi. KCNA, Nisan ayının sonundan bu yana 4,8 milyon enfeksiyon olduğunu, ancak yalnızca 74 ölüm olduğunu belirtti. Bu da Kuzey Kore’nin yüzde 0,002 ile dünyadaki en düşük Covid-19 ölüm oranına sahip olduğu anlamına geliyor. 

Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı - 8

Ancak, birçok uzman bu istatistiklere inanmakta güçlük çekiyor. Batılı araştırmacılar, ülkenin birkaç yoğun bakım ünitesiyle dünyanın en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu ve Covid-19’un tedavisi ilaçları veya aşıları olmadığını öne sürüyor.

Kim Jong-un Covid-19'a yakalandı: Ateşi yüksek ve ağır hastaydı - 9

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