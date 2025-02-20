“Kim Jong Un ile birleşeceğiz”: Komplo teorileri yayılıyor!

KORKULARI İKTİDARI İÇİN KULLANDI

22 yaşındaki Jeong-min, Kuzey'den her zaman korkmuş ve nefret etmiş olan ve bu aşırı sağcı ve komplocu inançlara sahip olanların büyük bölümünü oluşturan yaşlı Koreliler arasından sıyrılıyor.

Şu anda 60'lı ve 70'li yaşlarında olan bu Koreli nesil, Soğuk Savaşı yaşadı ve 1950'lerde Kuzey Kore'nin işgalinin yıkıcı sonuçlarını acı bir şekilde hatırlıyor.

Yoon aralık ayı başında sıkıyönetim ilan ettiğinde, iktidarı ele geçirmesini meşrulaştırmak için bu korkulara oynadı.

Kanıt göstermeden, “Kuzey Kore komünist güçlerinin” muhalefet partisine sızdığını ve ülkeyi devirmeye çalıştığını iddia etti. Siyasi faaliyetleri yasaklamak ve orduyu yönetime getirmek için hızla harekete geçerken bunların “kökünün kazınması” gerektiğini söyledi.