“Kim Jong Un ile birleşeceğiz”: Komplo teorileri yayılıyor!
Güney Koreliler arasında ülkenin Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore ile birleşeceği iddiaları endişe yaratıyor. Yargılanan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, iktidarda kalmak için insanların tarihi korkularını istismar etmekle suçlanıyor.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ifade verirken, başarısız sıkıyönetim girişiminden bu yana onun etrafında toplanan yüzlerce öfkeli ve endişeli destekçisi dışarda sloganlarla bekledi.
BBC’ye konuşan Yoon’un destekçilerinden Shin Jeong-min, “Başkan görevden alınır ve muhalefet lideri seçilirse, ülkemiz Kuzey Kore ve Kim Jong Un ile bir olacak”dedi.
Shin, Devlet Başkanı Yoon'un en fanatik takipçileri arasında popüler olan bir teoriye atıfta bulundu: Sol eğilimli muhalefet partisi, Kuzey ile birleşmek ve Güney Kore'yi komünist bir ülkeye dönüştürmek istiyor.