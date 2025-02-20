“Kim Jong Un ile birleşeceğiz”: Komplo teorileri yayılıyor!

Güney Koreliler arasında ülkenin Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore ile birleşeceği iddiaları endişe yaratıyor. Yargılanan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, iktidarda kalmak için insanların tarihi korkularını istismar etmekle suçlanıyor.

“Kim Jong Un ile birleşeceğiz”: Komplo teorileri yayılıyor! - 1

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ifade verirken, başarısız sıkıyönetim girişiminden bu yana onun etrafında toplanan yüzlerce öfkeli ve endişeli destekçisi dışarda sloganlarla bekledi.

BBC’ye konuşan Yoon’un destekçilerinden Shin Jeong-min, “Başkan görevden alınır ve muhalefet lideri seçilirse, ülkemiz Kuzey Kore ve Kim Jong Un ile bir olacak”dedi.

Shin, Devlet Başkanı Yoon'un en fanatik takipçileri arasında popüler olan bir teoriye atıfta bulundu: Sol eğilimli muhalefet partisi, Kuzey ile birleşmek ve Güney Kore'yi komünist bir ülkeye dönüştürmek istiyor.

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“Kim Jong Un ile birleşeceğiz”: Komplo teorileri yayılıyor! - 2

KORKULARI İKTİDARI İÇİN KULLANDI

22 yaşındaki Jeong-min, Kuzey'den her zaman korkmuş ve nefret etmiş olan ve bu aşırı sağcı ve komplocu inançlara sahip olanların büyük bölümünü oluşturan yaşlı Koreliler arasından sıyrılıyor.

Şu anda 60'lı ve 70'li yaşlarında olan bu Koreli nesil, Soğuk Savaşı yaşadı ve 1950'lerde Kuzey Kore'nin işgalinin yıkıcı sonuçlarını acı bir şekilde hatırlıyor.

Yoon aralık ayı başında sıkıyönetim ilan ettiğinde, iktidarı ele geçirmesini meşrulaştırmak için bu korkulara oynadı.

Kanıt göstermeden, “Kuzey Kore komünist güçlerinin” muhalefet partisine sızdığını ve ülkeyi devirmeye çalıştığını iddia etti. Siyasi faaliyetleri yasaklamak ve orduyu yönetime getirmek için hızla harekete geçerken bunların “kökünün kazınması” gerektiğini söyledi.

“Kim Jong Un ile birleşeceğiz”: Komplo teorileri yayılıyor! - 3

MUHALEFETİ "ŞEYTANLAŞTIRMA" HAMLESİ

Devlet başkanı, insanların tarihi korkularını istismar etmekle suçlanıyor.

DestekçiLerinden Shin şunları söylüyor: “Yoon'un söylemi geçmişteki diktatörlerin söylemiyle neredeyse tamamen örtüşüyor ve Kore'nin 1987'de demokrasiye geçmesinden bu yana bu anti-komünist ideolojiyi bu kadar bariz kullanan ilk başkan.”

Yoon, muhalefetteki Demokrat Parti liderliğindeki parlamentoyu Pyongyang sempatizanlarıyla dolu olmakla suçlamakla kalmadı, aynı zamanda Kuzey Kore'nin Çin'in yardımıyla geçen yılki parlamento seçimlerine hile karıştırdığı fikrini  ortaya attı.

Demokrat Parti milletvekillerinden Wi Sung-lac BBC'ye yaptığı açıklamada “Bu, Yoon'un muhalefeti şeytanlaştırmak ve tamamen antidemokratik hareketini haklı göstermek için uydurduğu sahte bir haber” dedi.

“Kim Jong Un ile birleşeceğiz”: Komplo teorileri yayılıyor! - 4

"SÖZLERİNİN AĞIRLIĞI VAR"

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nde anket uzmanı olan Lee Sangsin, bu tür fikirlerin daha önce aşırı muhafazakar gruplar tarafından ortaya atıldığını söyledi.

Lee, “Bu gruplar izole edilmişti. İnsanlar pek dikkate almıyordu. Ancak Yoon başkan olduğu için sözlerinin bir ağırlığı var ve pek çok kişi söylediklerini kabul etti” diye konuştu.

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