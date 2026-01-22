Kim Jong Un kaplıca gezdi. Onu gören işçiler saygı duruşuna geçti
22.01.2026 12:25
NTV - Haber Merkezi
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir kaplıca tesisini ziyaret etti. O sırada kaplıcada yıkanan insanlar Kim'i karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.
JAKUZİDEKİ İŞÇİLERE BASKIN
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un işçiler için inşa edilen kaplıca tesisinin açılışını yaptı ve kaplıcayı ziyaret eden işçilerle sohbet etti.
Devlet medyası KCNA, Kim'in Onpho İşçi Tatil Kampı'nı gezdiğini ve havuz başında otururken kaplıcada dinlenen insanlarla gülüp sohbet ederek fotoğraflandığını bildirdi.
Ziyaret sırasında, jakuzide bulunan işçiler Kim Jong Un'u karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Video ve foroğraflarda, işçilerin Kuzey Kore liderini görünce şaşırarak bir süre esas duruşta beklediği görülüyor. Ziyaretle ilgili görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi.
Bu kamp, ülkenin en büyük kaplıca tesisi olmasıyla dikkat çekiyor. Kim, kaplıcayı ziyareti sırasında "başka bir değerli iş daha yapmış olmaktan" gurur duyduğunu söyledi. Mimari uyumu övdü ve tesisin Şubat ayında açılması talimatını verdi.
PARTİ KONGRESİ ÖNCESİ HALKLA TEMAS
Analistler, ziyaretin önümüzdeki ay yapılması beklenen dokuzuncu Parti Kongresi öncesinde yetkililer arasında disiplini sıkılaştırmayı amaçladığını öne sürüyor.
Bu hamle, Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho'nun bu hafta başında bir makine fabrikasının modernizasyonunda sorumsuz davrandığı iddiasıyla görevden alınmasının ardından geldi.