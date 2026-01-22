Kim Jong Un kaplıca gezdi. Onu gören işçiler saygı duruşuna geçti

Video ve foroğraflarda, işçilerin Kuzey Kore liderini görünce şaşırarak bir süre esas duruşta beklediği görülüyor. Ziyaretle ilgili görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi.

Bu kamp, ​​ülkenin en büyük kaplıca tesisi olmasıyla dikkat çekiyor. Kim, kaplıcayı ziyareti sırasında "başka bir değerli iş daha yapmış olmaktan" gurur duyduğunu söyledi. Mimari uyumu övdü ve tesisin Şubat ayında açılması talimatını verdi.