Kim Jong Un roketatarın direksiyonunda. Pyongyang’dan güç gösterisi

Kim yönetimi 600 mm’lik roketatarları ilk kez sergilemiyor. 2022’nin sonlarında aynı çapta 30 fırlatıcı paletli araçlar üzerinde tanıtılmıştı. O dönemde KCNA, sistemin tüm Güney Kore’yi menzili içine aldığını ve taktik nükleer başlık taşıyabildiğini iddia etmişti.

Uluslararası gözlemcilere göre ise Kuzey Kore’nin yaklaşık 50 nükleer savaş başlığına sahip olduğu ve 30 ila 40 başlık daha üretebilecek bölünebilir materyali bulunduğu tahmin ediliyor.

Pyongyang’ın, ABD ana karasını vurabilecek kıtalararası balistik füzelerden Kore Yarımadası ve Batı Pasifik’teki hedeflere yönelik kısa menzilli sistemlere kadar çeşitli nükleer taşıma araçlarına sahip olduğu belirtiliyor.

Güney Kore nüfus merkezlerini menziline alan yaklaşık 6 bin topçu sistemi, nükleer silah ve füze programları kadar büyük risk taşıyor. Raporda, bu sistemlerin sivil hedeflere ateşlenmesi halinde bir saat içinde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısı yer almıştı.