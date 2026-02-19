Kim Jong Un roketatarın direksiyonunda. Pyongyang’dan güç gösterisi
19.02.2026 11:45
AFP
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, başkent Pyongyang’da nükleer roketatar sisteminin direksiyonuna geçti. Devlet medyası, silahın dünyadaki en güçlü sistemlerden biri olduğunu savundu.
"DÜNYADAKİ EN GÜÇLÜ SİSTEMLERDEN BİRİ"
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, başkent Pyongyang’da düzenlenen törende nükleer kapasiteye sahip çok namlulu roketatar sisteminin direksiyonuna geçerek yeni bir askeri güç gösterisine imza attı.
Ülkenin resmi haber ajansı KCNA, söz konusu silahın türünün “dünyadaki en güçlü sistemlerinden biri” olduğunu ileri sürdü.
Kuzey Kore devlet medyası, liderin kamuoyundaki imajını güçlendirmek ve “düşmanlara” mesaj vermek amacıyla sık sık dikkat çekici görüntüler yayınlıyor.
"BAŞKA ÜLKEDE YOK"
Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde, 600 mm’lik roket sistemine ait 50 taşıyıcı aracın yedişerli sıralar halinde bir meydanda dizildiği görüldü. Her bir taşıyıcı ve fırlatma aracı beş roket tüpü taşıyor.
Fotoğraflarda siyah ceketli Kim’in, binlerce kişinin küçük Kuzey Kore bayrakları salladığı törende mobil füze rampasından indiği ve daha sonra direksiyon başına geçerek gülümsediği anlar yer aldı.
KCNA, Kim’in “Parti Kongresi’nin görkemli mekanındaki mutlak gücü simgeleyen silah sistemlerini şahsen denetlemek üzere bir fırlatma aracını bizzat sürdüğünü” aktardı.
Rehberlik sistemlerinde yapay zeka kullanıldığını öne süren Kim, “Bu tür bir silah sistemine sahip başka bir ülke yok” dedi.
RUSYA DESTEĞİ VE ARTAN GERİLİM
Gösteri, Kuzey Kore’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline verdiği destek sürerken gerçekleşti. Pyongyang’ın Moskova’ya füze tedarik ettiği ve binlerce asker gönderdiği belirtiliyor.
Analistler, Ukrayna’daki savaşta kazanılan tecrübenin ve Moskova’dan sağlanabilecek teknik bilginin Kuzey Kore’nin silah sistemlerini ve askeri taktiklerini geliştirmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.
Öte yandan, on binlerce ABD askerinin konuşlu olduğu Güney Kore ile Pyongyang arasındaki gerilim de sürüyor.
"GÜNEY KORE MENZİL İÇİNDE"
Kim yönetimi 600 mm’lik roketatarları ilk kez sergilemiyor. 2022’nin sonlarında aynı çapta 30 fırlatıcı paletli araçlar üzerinde tanıtılmıştı. O dönemde KCNA, sistemin tüm Güney Kore’yi menzili içine aldığını ve taktik nükleer başlık taşıyabildiğini iddia etmişti.
Uluslararası gözlemcilere göre ise Kuzey Kore’nin yaklaşık 50 nükleer savaş başlığına sahip olduğu ve 30 ila 40 başlık daha üretebilecek bölünebilir materyali bulunduğu tahmin ediliyor.
Pyongyang’ın, ABD ana karasını vurabilecek kıtalararası balistik füzelerden Kore Yarımadası ve Batı Pasifik’teki hedeflere yönelik kısa menzilli sistemlere kadar çeşitli nükleer taşıma araçlarına sahip olduğu belirtiliyor.
Güney Kore nüfus merkezlerini menziline alan yaklaşık 6 bin topçu sistemi, nükleer silah ve füze programları kadar büyük risk taşıyor. Raporda, bu sistemlerin sivil hedeflere ateşlenmesi halinde bir saat içinde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısı yer almıştı.
PARTİ KONGRESİ ÖNCESİ MESAJ
Fırlatıcılar, Pyongyang’daki “25 Nisan Kültür Evi” önünde konuşlandırıldı. Meydan, yaklaşan 9. Parti Kongresi’ne ilişkin kırmızı pankart ve afişlerle donatıldı.
Kuzey Kore, parti kongreleri ve önemli yıldönümleri öncesinde yeni silah sistemlerini kamuoyuna tanıtmasıyla biliniyor.
Kim de konuşmasında, kongrede “öz savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik bir sonraki aşama plan ve hedeflerin açıklanacağını” belirterek silah geliştiricilere ve mühimmat üreticilerine daha fazla çaba gösterme çağrısı yaptı.