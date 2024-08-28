Kim Jong-Un ülkesini savaşa hazırlıyor: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın”
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 240 milimetrelik çoklu roketatar sisteminin en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test ettiklerini duyurdu. Kuzey Koreli lider, tatbikatın sonucunda yeni topçu silahlarının üretilmesi ve ordu birliklerinin bu silahlarla donatılması talimatını verdi.
KORE YARIMADASI'NDA GERİLİM ARTIYOR
Ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.