Kim Jong-Un ülkesini savaşa hazırlıyor: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın”

TATBİKATI BİZZAT TAKİP ETTİ

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 240 milimetrelik çoklu roketatar sisteminin (MRLS) en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Bu çerçevede yapılan askeri tatbikatı ülke lideri Kim Jong-Un’un bizzat yönettiği kaydedildi.

Manevra ve fırlatma kabiliyeti açısından türünün en gelişmişi olan MRLS'nin tahrip gücü dahil tüm alanlarda başarısını kanıtladığı aktarıldı.