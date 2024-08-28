Kim Jong-Un ülkesini savaşa hazırlıyor: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın”

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 240 milimetrelik çoklu roketatar sisteminin en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test ettiklerini duyurdu. Kuzey Koreli lider, tatbikatın sonucunda yeni topçu silahlarının üretilmesi ve ordu birliklerinin bu silahlarla donatılması talimatını verdi.

Kim Jong-Un ülkesini savaşa hazırlıyor: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın” - 1

KORE YARIMADASI'NDA GERİLİM ARTIYOR

Ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

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Kim Jong-Un ülkesini savaşa hazırlıyor: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın” - 2

TATBİKATI BİZZAT TAKİP ETTİ

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 240 milimetrelik çoklu roketatar sisteminin (MRLS) en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Bu çerçevede yapılan askeri tatbikatı ülke lideri Kim Jong-Un’un bizzat yönettiği kaydedildi.

Manevra ve fırlatma kabiliyeti açısından türünün en gelişmişi olan MRLS'nin tahrip gücü dahil tüm alanlarda başarısını kanıtladığı aktarıldı. 

Kim Jong-Un ülkesini savaşa hazırlıyor: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın” - 3

Tatbikatın ardından Kim’in yeni topçu silahlarının üretilmesi ve ordu birliklerinin bunlarla donatılması talimatını verdiği ifade edildi.

Kim Jong-Un ülkesini savaşa hazırlıyor: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın” - 4

İHA'LARI DA TEST ETMİŞTİ

Nükleer silah ve balistik füze programının yanı sıra konvansiyonel silah üretim faaliyetlerine de hız kazandıran Kuzey Kore, son olarak Savunma Bilimleri Akademisi Drone Enstitüsü tarafından üretilen insansız hava araçlarını (İHA) test etmişti.

Kim Jong-Un ülkesini savaşa hazırlıyor: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın” - 5

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un çeşitli tiplerde daha fazla intihar drone'unun üretilmesi talimatı verdiği açıklanmıştı.

Kim Jong-Un ülkesini savaşa hazırlıyor: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın” - 6
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