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Kim Jong Un yeni hipersonik füzeyi test etti

Kuzey Kore yeni bir hipersonik füzeyi başarıyla test etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da testleri denetledi. Kim'in, yeni Hwasong-16B füzesinin Kuzey'in savunma teknolojisinin "mutlak üstünlüğünü" sergileyen stratejik bir silah olarak nitelendirdiği bildirildi.

Kim Jong Un yeni hipersonik füzeyi test etti - 1

Devlet haber ajansı KCNA'nın yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore yeni bir hipersonik füzeyi başarıyla test etti.

Ülke lideri Kim Jong Un'un, tüm menzillerdeki füzelere güç sağlamak için katı yakıt kullanmayı hedeflediğini açıkladığı bir planın son adımını attı. 

DÜNYA HABERLERİ

Kim Jong Un yeni hipersonik füzeyi test etti - 2

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletle Güvenlik Konseyi yasaklarının ardından yaptırımlardan etkilenmeden füzeler ve nükleer silahlar geliştirirken, analistler katı yakıtlı füzelerin sıvı yakıtlı varyantlara göre daha hızlı konuşlandırılabileceğini söylüyor.

Ülke, orta menzilli balistik füze ateşlediği için komşuları Güney Kore ve Japonya'nın yanı sıra ABD'den de hızlı bir kınama aldı. 

Kim Jong Un yeni hipersonik füzeyi test etti - 3

KCNA, Kim'in yeni Hwasong-16B füzesinin fırlatılışını denetlediğini ve bunu Kuzey'in savunma teknolojisinin "mutlak üstünlüğünü" sergileyen stratejik bir silah olarak nitelendirdiğini bildirdi.

Kim Jong Un yeni hipersonik füzeyi test etti - 4

KCNA'ya göre Kim, Kuzey'in "çeşitli menzillere sahip tüm taktik, operasyonel ve stratejik füzeleri katı yakıtlı, savaş başlığı kontrollü ve nükleer savaş başlığı taşıma temeline oturtma" projesini mükemmelleştirdiğini söyledi.

Kim, bunun Kuzey Kore'ye "dünya çapında düşman tarafındaki herhangi bir hedefi hızlı, doğru ve güçlü bir şekilde vurma" kapasitesi vereceğini kaydetti.

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