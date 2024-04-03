Kim Jong Un yeni hipersonik füzeyi test etti

KCNA'ya göre Kim, Kuzey'in "çeşitli menzillere sahip tüm taktik, operasyonel ve stratejik füzeleri katı yakıtlı, savaş başlığı kontrollü ve nükleer savaş başlığı taşıma temeline oturtma" projesini mükemmelleştirdiğini söyledi.

Kim, bunun Kuzey Kore'ye "dünya çapında düşman tarafındaki herhangi bir hedefi hızlı, doğru ve güçlü bir şekilde vurma" kapasitesi vereceğini kaydetti.