Kim Jong Un yeni hipersonik füzeyi test etti
Kuzey Kore yeni bir hipersonik füzeyi başarıyla test etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da testleri denetledi. Kim'in, yeni Hwasong-16B füzesinin Kuzey'in savunma teknolojisinin "mutlak üstünlüğünü" sergileyen stratejik bir silah olarak nitelendirdiği bildirildi.
Devlet haber ajansı KCNA'nın yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore yeni bir hipersonik füzeyi başarıyla test etti.
Ülke lideri Kim Jong Un'un, tüm menzillerdeki füzelere güç sağlamak için katı yakıt kullanmayı hedeflediğini açıkladığı bir planın son adımını attı.