Kim Jong-un yeni propaganda filminde topallarken görüldü

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 17:33
Kim Jong-un, devlet medyası tarafından yayınlanan ve liderin geçen yılki faaliyetlerini özetleyen yeni bir propaganda filminde topallarken görüldü.
Söz konusu görüntülerin Kim'in Ağustos 2021'de Pyongyang'daki yağmurlu bir günde şantiye ziyareti sırasında çekildi. Derme çatma merdivenlerden inmeye çalışan Kim’in sık sık sendelemesi dikkat çekti.
Şantiye sahnelerinin yayınladığı esnada anlatıcı, "Bu video, kendi vücudunu tamamen insanların hayallerini gerçekleştirmeye adadığı anaç tarafını gösterdi" dedi.
Bununla birlikte, "Büyük Zafer Yılı, 2021" başlıklı 110 dakikalık film, yıl boyunca füze geliştirme, inşaat ve pandemiyi yenme çabaları da dahil olmak üzere bir dizi başarıyı belgeledi.
Anlatıcı, devlet medyası tarafından onun etrafında yarı ilahi bir kişilik kültü oluşturmak için kullanılan önceki belgesellere paralel olarak, belirgin şekilde daha zayıf bir Kim tarafından yönetilen bu tür projeleri defalarca övdü.
Diğer taraftan, propanga filminde ülkenin yaşadığı zorluklara değinilmedi. Ancak, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına göre, zengin, demokratik Güney Kore'nin aksine münzevi Kuzey Kore, yaptırımlar, kuraklık ve sel nedeniyle derinleşen gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ayrıca, Kuzey Kore herhangi bir Covid-19 vakasını doğrulamadı, ancak sınırlarını kapattı. BM ve ABD’nin yaptırımlarından kurtulma karşılığında nükleer ve balistik füze cephaneliklerini dağıtmayı amaçlayan müzakerelerin çıkmaza girdiği bir ortamda silah sistemlerini istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam etti.
Öte yandan, film Kuzey Kore liderinin kilo kaybına doğrudan bir atıfta bulunmadı. Ancak, son fotoğraflarında gittikçe zayıflayan görüntüsüyle dikkat çekti.
Haziran ayında, devlet medyası, Kuzey Korelilerin, neredeyse bir aydır kamuoyundan yokluğunun ardından yeniden ortaya çıktıktan sonra, "bir deri bir kemik" kalan liderlerini görünce yüreklerinin burkulduğunu bildirdi.
Bunun yanı sıra uluslararası medya, istihbarat teşkilatları ve uzmanlar, iktidara sıkı sıkıya tutunması ve veraset planlarındaki belirsizlik nedeniyle Kim'in sağlığını yakından izliyor.
Belgesel ayrıca, Kim'in bir kumsalda beyaz bir ata binerken güneşin doğuşunu tek başına izlediğini de gösterdi. Başka bir yolculukta, Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı Pak Jong Chon da dahil olmak üzere askeri yetkililerle birlikte görüldü, ardından bir dizi tank canlı ateş tatbikatı düzenledi.
Filmde, 80 katlı yeni bir gökdelenin ve büyük bir apartman bölgesinin ender görüntülerinin yanı sıra, Ekim ayındaki bir savunma fuarından ve önceki füze testlerinden bazı klipler ve görüntüler yer aldı.
Aralık ayında Kim, iktidar partisinin geçen yılın başlarında açıkladığı beş yıllık ekonomik planı uygulamada bir miktar başarı elde ettiğini söyledi, ancak pandemi ve ekonomik zorluklara atıfta bulunarak geçen yıl "çok büyük bir mücadele" verdikleri konusunda uyarmıştı.