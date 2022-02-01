Kim Jong-un yeni propaganda filminde topallarken görüldü

KUZEY KORE BÜYÜK BİR AÇLIK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Anlatıcı, devlet medyası tarafından onun etrafında yarı ilahi bir kişilik kültü oluşturmak için kullanılan önceki belgesellere paralel olarak, belirgin şekilde daha zayıf bir Kim tarafından yönetilen bu tür projeleri defalarca övdü.

Diğer taraftan, propanga filminde ülkenin yaşadığı zorluklara değinilmedi. Ancak, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına göre, zengin, demokratik Güney Kore'nin aksine münzevi Kuzey Kore, yaptırımlar, kuraklık ve sel nedeniyle derinleşen gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.