Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 11 yaşındaki kızını kendisinden sonra ülkeyi yönetmek için eğittiği iddia edildi. Bu adım, iki yıldan kısa bir süre önce kamuoyuna tanıtılan küçük kız için hızlı bir yükseliş anlamına geliyor. Küçük kızın babasıyla birlikte kamusal alandaki varlığının askeri faaliyetlerle ve tatbikatları denetlemekle ilgili olması dikkat çekiyor. Güney Kore kaynaklarından gelen istihbarat, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı.
GÖREVE HAZIRLIYOR
Güney Kore istihbarat teşkilatına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 11 yaşındaki kızını kendisinden sonra ülkeyi yönetmek için göreve hazırlıyor.