Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 11 yaşındaki kızını kendisinden sonra ülkeyi yönetmek için eğittiği iddia edildi. Bu adım, iki yıldan kısa bir süre önce kamuoyuna tanıtılan küçük kız için hızlı bir yükseliş anlamına geliyor. Küçük kızın babasıyla birlikte kamusal alandaki varlığının askeri faaliyetlerle ve tatbikatları denetlemekle ilgili olması dikkat çekiyor. Güney Kore kaynaklarından gelen istihbarat, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı.

Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 1

GÖREVE HAZIRLIYOR

Güney Kore istihbarat teşkilatına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 11 yaşındaki kızını kendisinden sonra ülkeyi yönetmek için göreve hazırlıyor.

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Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 2

AİLENİN BİR SONRAKİ LİDERİ

Yaşı kamuoyuna net olarak açıklanmayan Kim Ju Ae, daha önce çeşitli etkinliklerde babasıyla birlikte görüldü.

Bu durum, genç kızın Kim ailesinin dördüncü nesli olarak ülkeyi yönetmek üzere seçildiği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Küçük kızın yaşının 10 ila 12 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 3

"VELİAHT OLMAYI ÖĞRETİYOR"

Kuzey Kore hükümetinin, Ju Ae'yi babasının yerine geçmek için güçlü bir aday olarak öne sürdüğü ve kamuoyunun tepkisini ölçmek için halk arasında görünme sıklığının artırıldığı iddia edildi.

Güney Kore'nin iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden Lee Seong-kweun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pyongyang, Kim Ju Ae'ye veliaht olmayı öğretiyor, bu da onun en olası halef olduğunu gösteriyor" dedi. 

Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 4

ASKERİ FAALİYETLERE KATILIYOR

Genç kızın babasıyla birlikte kamusal alandaki varlığının yarısından fazlasının askeri faaliyetlerle ve tatbikatları denetlemekle ilgili olması dikkat çekiyor.

Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 5

HALEFİYET PLANI DAVREDE Mİ?

Kuzey Kore'nin resmi medyası, mart ayında Ju Ae'den "büyük rehberlik kişisi" ya da Korece'de "hyangdo" olarak bahsetti.

Bu terim, genellikle üst düzey liderler ve onların halefleri için kullanılır.

Sadece bir lider veya halef için kullanılan "hyangdo" kelimesinin kullanıldığı göz önüne alındığında, halefiyet planının bir dereceye kadar hazır olduğu değerlendiriliyor.

Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 6

BAŞKA BİR KARDEŞ BAŞA GEÇEBİLİR Mİ?

Kuzey Kore henüz resmi bir halefiyet duyurusu yapmadı.

Bu da halefiyet planında başka bir kardeşin potansiyel bir alternatif olarak ortaya çıkma olasılığını akıllara getiriyor.

Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 7

ÜÇ ÇOCUĞU OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İlk kez 2022 yılında dünyaya tanıtılan Ju Ae'nin bir zamanlar babasının ikinci çocuğu olduğu düşünülüyordu.

Kim ve eşi Ri Sol Ju'nun iki kızı ve bir oğlu olmak üzere üç çocuğu olduğuna inanılıyor ancak bu çiftin varlığı Kuzey Kore tarafından hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı.

Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 8

KUZEY KORE LİDERİNİN SAĞLIK DURUMU

Kim'in 140 kilo ağırlığında olduğu, stres, sigara ve içki alışkanlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 9

Güney Kore istihbaratına göre Kim, 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve şeker hastalığı belirtileri gösteriyor.

Kim Jong-un, yönetimi 11 yaşındaki kızına bırakacak - 10

Kim'in büyükbabası Kim Il Sung, II. Dünya Savaşı'nın sıkıntılarından kurtularak devletin kurucusu olmuş ve babası Kim Jong Il de 2011'deki ölümüne kadar ülkeyi yönetmişti.

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