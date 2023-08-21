Kim Jong-un'dan ABD ve Güney Kore'ye gözdağı: Stratejik seyir füzelerini test etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore ordularının ortak askeri tatbikatının başlamasının ardından iki ülkeye gözdağı verdi. Kim, ülkesinin stratejik seyir füzelerinin test atışını izlediğini gösteren fotoğraf yayımlandı.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, silahları ve savaş hazırlıklarını gözden geçirmek üzere devriye gemisine teftiş gezisi düzenledi.
Ziyaret tarihinin belirtilmediği haberde Kim'in, ziyaretin ardından stratejik seyir füzeleri fırlatma tatbikatını izlediği bilgisi verilerek, Kuzey Kore liderinin devriye gemisinden fırlatılan füzeyi izlediği fotoğraf yayımlandı.