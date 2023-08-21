Kim Jong-un'dan ABD ve Güney Kore'ye gözdağı: Stratejik seyir füzelerini test etti

Kuzey Kore'nin füze testlerine ilişkin yapılan açıklamada, geminin belirlenen hedefleri "hatasız" şekilde vurarak saldırı kabiliyetini ve savaşa hazır olduğunu gösterdiği kaydedildi.



Kim, ülke donanması için güçlü savaş gemileri inşa etme ve gemi ile su altı silah sistemlerini modernize etme çabalarını destekleyeceğini belirterek, geminin bulunduğu filonun eğitimlerini daha da yoğunlaştırmasını, savaşa hazırlık konusunda her zaman örnek olmasını ve donanmanın güçlendirilmesinde her zaman başı çekmesini istedi.