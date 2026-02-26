Kim Jong Un’dan ABD’ye "iyi geçinebiliriz" mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ABD'ye ılımlı, komşusu Güney Kore'ye ise sert mesajlar verdi. Kim Jong Un, eğer ABD Pyongyang'ın nükleer statüsünü kabul etmesi ve "düşmanca politikalarından" vazgeçmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri ile "iyi geçinebileceklerini" söyledi.

Pyongyang'daki İşçi Partisi kongresinde konuşan Kim Jong Un, ABD'ye diplomasi kapısını aralarken Güney Kore'ye ise sert bir tavır takındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayı başında Çin’e yapacağı ziyaret sırasında Kim Jong Un ile bir araya gelebileceği spekülasyonları artarken gelen bu açıklama dikkat çekti.