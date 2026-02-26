Kim Jong Un’dan ABD’ye "iyi geçinebiliriz" mesajı
26.02.2026 10:17
Erdem Güzel
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer statüsü kabul edilirse ABD ile iyi geçinebileceklerini söyledi.
"NÜKLEER STATÜMÜZÜ KABUL EDERLERSE ABD İLE İYİ GEÇİNİRİZ"
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ABD'ye ılımlı, komşusu Güney Kore'ye ise sert mesajlar verdi. Kim Jong Un, eğer ABD Pyongyang'ın nükleer statüsünü kabul etmesi ve "düşmanca politikalarından" vazgeçmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri ile "iyi geçinebileceklerini" söyledi.
Pyongyang'daki İşçi Partisi kongresinde konuşan Kim Jong Un, ABD'ye diplomasi kapısını aralarken Güney Kore'ye ise sert bir tavır takındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayı başında Çin’e yapacağı ziyaret sırasında Kim Jong Un ile bir araya gelebileceği spekülasyonları artarken gelen bu açıklama dikkat çekti.
"GÜNEY KORE'YLE SOYDAŞ DEĞİLİZ"
Seul’ün gerilimi düşürme çabalarını "beceriksizce kurgulanmış aldatıcı bir oyun" olarak nitelendiren Kuzey Kore lideri, Güney Kore’yi "en düşman varlık" ilan ederek "soydaş" kategorisinden kalıcı olarak çıkardıklarını duyurdu.
Kuzey Kore lideri, Güney Kore’nin güvenli bir şekilde yaşamasının tek yolunun kendileriyle ilgili her şeyden vazgeçip onları "yalnız bırakması" olduğunu söyledi. Seul yönetimi ise bu açıklamalara karşılık, "barışçıl bir arada yaşam" için çalışmaya devam edeceklerini belirterek her iki tarafın da düşmanca söz ve eylemlerden kaçınması gerektiğini ifade etti.
GEÇİT TÖRENİNİ KIZIYLA İZLEDİ
Kim Jong Un'un İşçi Partisi kongresi, bir askeri geçit töreniyle sona erdi. Törende Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile beraber savaşan birliklerin ve Güney Kore sınırında konuşlanmış askerlerin de dahil olduğu açıklandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, töreni kızı Ju Ae ile birlikte, izledi. Uzmanlar bu katılımın Ju Ae'nin babasının otoritesinin potansiyel mirasçısı olarak yetiştirildiğine dair bilinçli bir "imaj politikası" olarak değerlendirdi.