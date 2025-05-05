Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, en yakın dostu Vladimir Putin'e yeni ve büyük bir hediye gönderdi. Rusya ile ilişkisiyle sıkça gündeme gelen Kim, bu kez de ülke ekonomisini ayağa kaldıracak.

Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi" - 1

SON BÜYÜK HEDİYE: İŞÇİLER

Derinleşen ittifakları kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e asker ve silah göndererek Ukrayna savaşının baskısına dayanmasına yardımcı oldu.

Kim'in son hediyesi ise: İşçiler.

DÜNYA HABERLERİ

Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi" - 2

RUSYA'DA ÇALIŞACAK KİMSE KALMADI

İş gücü eksikliği, Putin'in en büyük sorunları arasında yer alıyor. Ülkeni düşen doğum oranlarından kaynaklanan sorun son zamanlarda savaşla daha da kötüleşti.

Tahminlere göre yüz binlerce Rus çatışmada öldü ve sayısız kişi de ülkeden kaçtı.

Rusya Çalışma Bakanlığı'na göre, bugün 1,5 milyon olan açığın 2030 yılına kadar 2,4 milyona çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi" - 3

ŞİKAYET ETMİYOR, YORULMUYOR, DURMUYOR

İş gücü eksikliği, Putin'in en büyük sorunları arasında yer alıyor. Ülkeni düşen doğum oranlarından kaynaklanan sorun son zamanlarda savaşla daha da kötüleşti.

Tahminlere göre yüz binlerce Rus çatışmada öldü ve sayısız kişi de ülkeden kaçtı.

BÜYÜK ŞEHİRLER DE BEKLİYOR

Rusya Çalışma Bakanlığı'na göre, bugün 1,5 milyon olan açığın 2030 yılına kadar 2,4 milyona çıkabileceği tahmin ediliyor.

Rus sanayi liderleri ve yetkililer, daha fazla işçinin yakında Moskova da dahil olmak üzere büyük şehirlere gidebileceğini söylüyor.

Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi" - 4

BMGK KUZEY KORELİ İŞÇİLERİ YASAKLAMIŞTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Koreli göçmen işçilerin yurtdışında kullanılmasını yasaklıyor.

Ancak son yıllarda Moskova ve Pyongyang, Kim'i nükleer silah programı nedeniyle cezalandırmayı amaçlayan birçok kural gibi bu kuralları da ihlal etti.

Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi" - 5

ASKER VE SİLAH DA GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını desteklemek için 12 bin asker gönderdi.

Askerler, Rus toprağı Kursk'u işgal eden Ukrayna güçlerini kovma çabalarında belirleyici rol oynadı.

Pyongyang ayrıca Rusya'ya ölümcül silahlar da gönderiyor. Bunlar arasında nisan ayı sonlarında Kiev'de 12 kişinin ölümüne ve yaklaşık 90 kişinin yaralanmasına yol açan balistik füze de var.

Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi" - 6

LÜKS BİR LİMUZİN HEDİYE ETTİ

İki ülke sınır ötesi ticareti artırıyor. Putin, Kim'e lüks bir limuzin bile hediye etti.

Putin ise son günlerde Rusya'nın Kuzey Kore ile dostluğunun "savaş meydanında güçlenen bir dostluk" olduğunu söyledi.

Sayılarda dramatik bir artış olsa bile, Kuzey Korelilerin Rusya'nın işgücü açığını tek başlarına doldurması imkansız görünüyor.

Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi" - 7

KUZEY KORE REJİMİ MAAŞLARI CEBE İNDİRİYOR

Kuzey Koreli işçilerin Rusya'da yükselişi ise geçmişin anılarını hatırlatıyor.

Pyongyang, onlarca yıldır büyük ölçüde inşaat ve kerestecilikte çalışan on binlerce işçi gönderdi.

Kuzey Koreli firariler, rejimin işçilerin maaşlarının yüzde 90'ından fazlasını cebine indirdiğini söylüyor.

Ancak kendilerine kalan 100 ila 200 dolar arasındaki maaş, insanların ayda sadece birkaç dolar kazandığı bir ülkede hala önemli bir miktar.

Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi" - 8

BM YASAKLARI DARBE VURDU

BM'nin yasağı 2019'un sonlarında yürürlüğe girdiğinde, o dönem Rusya'da çalışan 30 bin Kuzey Koreli ülkelerine geri döndü ve bu durum Rusya'nın iş gücüne büyük darbe vurdu.

Kuzey Koreliler, Moskova'nın Pyongyang ile derinleşen ittifakının işaretlerinin her yerde görüldüğü Rusya'nın Uzak Doğu'sunda en büyük desteği sağlayabilir.

Sınırdan düzenli olarak tren seferleri düzenleniyor. Kuzey Kore şehirlerine her gün çok sayıda uçak kalkıyor ve sınırın üzerinden geçen Tumen Nehri üzerinde yeni bir köprü inşa ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER