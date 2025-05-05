Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi"
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, en yakın dostu Vladimir Putin'e yeni ve büyük bir hediye gönderdi. Rusya ile ilişkisiyle sıkça gündeme gelen Kim, bu kez de ülke ekonomisini ayağa kaldıracak.
SON BÜYÜK HEDİYE: İŞÇİLER
Derinleşen ittifakları kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e asker ve silah göndererek Ukrayna savaşının baskısına dayanmasına yardımcı oldu.
Kim'in son hediyesi ise: İşçiler.