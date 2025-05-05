Kim Jong Un'dan dostuna büyük hediye: "Limuzin, asker ve ucuz işçi"

ŞİKAYET ETMİYOR, YORULMUYOR, DURMUYOR

İş gücü eksikliği, Putin'in en büyük sorunları arasında yer alıyor. Ülkeni düşen doğum oranlarından kaynaklanan sorun son zamanlarda savaşla daha da kötüleşti.

Tahminlere göre yüz binlerce Rus çatışmada öldü ve sayısız kişi de ülkeden kaçtı.

BÜYÜK ŞEHİRLER DE BEKLİYOR

Rusya Çalışma Bakanlığı'na göre, bugün 1,5 milyon olan açığın 2030 yılına kadar 2,4 milyona çıkabileceği tahmin ediliyor.

Rus sanayi liderleri ve yetkililer, daha fazla işçinin yakında Moskova da dahil olmak üzere büyük şehirlere gidebileceğini söylüyor.